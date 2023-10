Un mundo que quiere paz y donde abunda la guerra

La mayoría de los seres humanos que vivimos en este hermoso planeta llamado Tierra, al menos eso se cree, quiere y necesita paz, vivir con paz y en paz, pero no todos quieren lo mismo y menos las personas enfermas que hacen guerra matando a niñas, niños, adultos y a todos los seres humanos que no hacemos nada más que querer paz y vivir en paz.

La guerra, de la cual todos somos testigos porque la vemos en las noticias y redes sociales, nos da tristeza y nos invita a dos cosas: a orar por los que están matando para que calmen o dejen de hacer guerra, los que pedimos orando para que esta guerra pare y la impotencia de no saber cómo hacer otra cosa, porque vivimos alejados de la ciudad de guerra. En esta misma línea los invito a pensar: vivimos una guerra diferente en nuestro país, la guerra de la inseguridad, robos, secuestros, extorsiones, maltratos, creo que lo que tenemos que hacer es pensar y actuar de forma y manera que invitemos a la paz, no seamos protagonistas de hacer guerra: gritando, diciendo groserías ni malas palabras y menos pegando y ni pensar en desquitarnos con otros que ni la deben ni la temen, actuemos como debe de ser, con humildad de esencia, con asertividad, con congruencia, con respeto y con amabilidad; seamos protagonistas de la paz, una paz de humildad, ser nosotros y nada más que nosotros, compartiendo plática con inteligencia, con un abrazo, con una sonrisa, con una sonrisa en la mirada, riéndonos de boberías y chistes; hagamos paz desde nuestros hogares, invito a TODOS LOS PROFESIONSITAS a hacer paz; a los policías, a dar paz, y a todos los servidores públicos pedirles paz. SOMOS UN MUNDO QUE QUIERE PAZ y que NO ABUNDE LA GUERRA.