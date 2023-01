La Discapacidad y el Covid

Dentro del entorno de la sociedad existen seres humanos, personas que tienen y padecen de diferentes discapacidades, que son problemas de motricidad, visuales, auditivos, articulaciones, intelectuales y de aprendizaje que son las más comunes, por lo que en todo el país se denominan personas con discapacidad, que son el grupo más vulnerable que existe en todo el país, pero también en el extranjero.

Las personas con discapacidad suelen adquirir otras enfermedades de contagios respiratorios, asi como infecciones que suelen en muchos casos tratarse de complicaciones que los llevan a la siguiente vida. Este grupo vulnerable puede tener las defensas más bajas.

La pandemia por Covid-19 o también conocida como Sars-Cov2 trajo una ola de contagios muy agresiva para las personas con discapacidad. La afectación ha sido alta, si bien no tanto en el número de decesos, sí en aprender a usar el escudo de la salud, portar el cubrebocas, cambiándolo de manera continua, hacer uso del alcohol en gel y líquido para sanitizar nuestras manos, pero también al estornudar y así aprender a vivir para no contagiarnos pero también muy importante: comer de manera saludable, ya que al principio de la pandemia algunos casos de contagios fueron por infecciones estomacales, por lo que es importante cuidar lo que comemos, no comer en la calle; es más saludable comer en casa con alimentos desinfectados y con sazón saludable llevando a cabo el tomar alimentos con alta vitamina C consumiendo piña, naranja, mandarina, guayaba, ya que estas frutas son altas en vitamina C para nuestra protección y elevar las defensas y no estar saliendo, solo a lo indispensabel.

Se invita de forma y manera importante que los servidores públicos cuiden de las personas con discapacidad con el escudo de la salud para evitar ser contagiados.