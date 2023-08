La vida es una oportunidad para gozar y dar gracias

Muchas o la mayoría de las ocasiones no sabemos cómo valorar la vida, cuando ella, la vida, es una oportunidad que debemos gozar, disfrutar y sentirnos bendecidos por esto que nos brinda; es parte de una reflexión que su servidor les hace llegar manifestándome por estas letras de oro que hoy los invito a reflexionar para vivir esta hermosa vida como el Creador nos las da.

Hace casi un año me costó mucho trabajo despertar, quería seguir dormido y descansar, suspendí algunas labores de mi día y me volví a dormir, pero al momento de cerrar mis ojos me vinieron unos latidos en mi corazón que jamás pensé que los sentiría, solo oré y le di gracias a Dios manifestándole: “Si es el momento, Señor, llévame contigo”. Simplemente pasó, fui con el cardiólogo y me dijo fue una pequeña taquicardia, al pasar los días y las semanas sentí malestar de gripa; me atendió el doctor y cuál fue mi sorpresa: DI POSITIVO A COVID. Estas dos situaciones me hicieron reflexionar para ser mejor ser humano y valorar la vida porque solo es una y es una oportunidad para gozar y dar gracias, cada momento, cada minuto, cada instante, con nuestra bebida favorita, nuestra música favorita y vestir como nos guste, salgamos o no.

No es fácil nacer y vivir con esta condición de vida que es el SÍNDROME DE DOWN, pero tener este cromosoma del amor no es ningún impedimento para vivir la vida siendo esta una oportunidad para gozar y dar gracias. Doy las gracias de manera y forma infinita a TODA MI FAMILIA DE EL SOL DE CUERNAVACA por permitirme escribirles y llegar a toda la sociedad morelense siendo 26 de agosto y estar cumpliendo 45 años de vida; le doy gracias al Creador, a su madre, la Virgen María por permitirme seguir viviendo y disfrutando. FAMILIA DE EL SOL DE CUERNAVACA, GRACIAS POR ABRIME LAS PUERTAS Y SEGUIRÉ FORMANDO PARTE HASTA QUE EL CREADOR ME LLAME.