Nada conforma ni es de conformidad para el ser humano; de todo nos quejamos. Nada nos parece y de todo nos quejamos en modo y manera de chiste;, parecemos diputados en elección TODO NOS INCOMODA, sin embargo esto es una realidad, nos quejamos del sol, del calor, del frío, del aire y de la lluvia, y más todavía, pero nada nos mantiene contentos y es aquí donde invito como cada semana a la reflexión, e inicio: la vida es bella y aceptar los cambios de la vida nos permite crecer como seres humanos que somos, es el momento de pensar y actuar sin inconformidad y sin conformarnos. Una o dos veces lo he mencionado: el ser humano tiene que crecer y ambicionar desde su esencia, no estacionarse en un estado de confort como suele pasar de manera general en esta gran sociedad que tiene y vive con herramientas para crear un cambio de crecimiento con gran actitud, honestidad, pasión, honradez y amor interno y externo.

La inconformidad del ser humano en el clima nos debe invitar en modo y manera de resumen a pensar qué me gusta cuando hace frío, no me molesta el calor, me agrada la lluvia y me fortalece el clima y sus cambios porque tengo la actitud de aceptar lo que hace la vida en mi entorno y en el entono en el que veo la vida en las diferentes perspectivas, armar lo que quiero en mi pensar con el clima, la comida, el pensar y el actuar. Es una reflexión que hago la invitación a ti y a ustedes lectores que se toman el tiempo y los minutos para enterarse de manera virtual del acontecer por medio de las noticias en este gran SOL DE CUERNAVACA, que se ocupa y se preocupa por informar a todos los morelenses de todo lo que sucede en nuestro estado y por medio de estas columnas invitarlos a la reflexión de manera diferente con diferentes temas, seamos sociedad de crecimiento.