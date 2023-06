Esta semana se conmemoró el día mundial sin tabaco, para ser exactos, el 31 de mayo, una fecha que nos invita a reflexionar sobre nuestra salud y lo importante que es que nos cuidemos y no consumamos todo aquello que nos perjudique.

Nuestra salud es lo más importante; no consumir nada dañino, al contrario, cuidarnos y comer todo lo nutritivo que existe, si podemos comer lo que nos gusta de vez en cuando de igual manera tomar aquellas bebidas que nos gustan de vez en cuando y así disfrutar todo para cuidarnos y no subir de peso; nos invita a hacer ejercicio los que tienen la posibilidad de ir al gimnasio, adelante; los que no, caminar o correr es saludable. Una opción importante que nos lleva a cuidar nuestra salud es usar el cubrebocas cuando olemos humo y es aquí de que cuando alguien fume ponernos el cubrebocas; un fumador pasivo es al que más le hace daño oler ese humo de cigarro, ya que se va a nuestros pulmones como si estuviéramos fumando y de alguna manera podemos adquirir alguna enfermedad es por ello que nos debemos cuidar y cuando inicien temporadas bruscas de cambio de temperatura comer y tomar mucha vitamina C para así evitar enfermarnos de dolor de garganta o fuertes gripas que nos lleven a pasar un mal rato en cama; podemos inventar muchas formas y maneras saludables para cuidarnos y siempre mantenernos sanos, para que aquellos que son nuestras familias no los contagiemos y así de manera importante seguir llevando a cabo el escudo de la salud simplemente por precaución y así cuando estornudemos lo hagamos con el cubrebocas o cubriéndonos con nuestro codo, toser de igual manera cubriéndonos y algo también importante consumir lo mínimo de bebidas frías, ya que también hace daño, la importancia de la salud en nuestra vida es primordial.