En estas próximas letras quiero invitar a hacer viral esta reflexión por una situación que me ha llamado mucho la atención, que es la forma de pensar y de sentir de los jóvenes de hoy en día y sus actitudes para el adulto mayor, sobre la importancia de la paciencia para el adulto mayor.

Existe una línea recta de cómo saber tratar al adulto mayor, no importando el género, ni edad, ni enfermedad; hoy desgraciadamente los jóvenes piensan equivocadamente para tratar al adulto mayor por medio de regaños, alzarles la voz, contestándoles y no obedeciéndoles, piensan equivocadamente, realizando estas equivocadas acciones y perjudicándolos. Esto pasa, no importa si es mamá, papá o abuelos, hasta tías, por lo que invito hoy en día a todos los jóvenes a que les brinden paciencia, amor y buena actitud, ya que como dice un dicho: “COMO ME VES, TE VERÁS”, “COMO TRATAS, SERÁS TRATADO”, “NO ES LO MISMO 79 AÑOS QUE 40 AÑOS”.

Todos los seres humanos en esta vida podemos tener la vida hecha para concluir en este plano a los 100 años, más o menos; todo ser humano, no importando la edad, somos seres humanos que valemos igual, por ello es superimportante fomentar y regar, como las plantas, la importancia de la paciencia para el adulto mayor; todos vamos para ese plano, nadie es sabio y nadie es Dios aquí en la tierra, por lo que nadie tiene la razón. Esta reflexión es sumamente importante llevarla a cabo, por lo que asi fomentaremos una educación de paciencia a todos los jóvenes, no solamente de Morelos, si no de toda la República Mexicana, para hacer una perspectiva diferente hacia el valor de la paciencia y el buen trato al adulto mayor, ya que todos vamos sobre ese mismo camino y podemos pasar, no las mismas, sino las diferentes circunstancias y que nos duela como nos tratan.

Ahora: ¿Cómo tratarías a un adulto mayor con sindrome de Down?