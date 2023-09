La historia que vivió nuestro país tuvo diferentes títulos que nos marcaron: la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la guerra fría, los niños héroes y solo por mencionar y hasta recordar a los seres humanos que dieron su vida por nosotros en todos los sentidos, en todos los estados que conforman la república mexicana; sin embargo existe una guerra que tristemente no se le ve fin en toda la republica mexicana, en nuestro país y en nuestro estado: la guerra contra la inseguridad en Morelos en el mes de la patria; asaltos, secuestros, feminicidios, abusos en todos los sentidos, falta de trabajo, falta de oportunidades, falta de herramientas en general que necesita nuestro estado para concluir de forma y manera satisfactoria esta triste guerra y no se olvida contar a los que matan y asesinan, por lo que creo firmemente que realizando un trabajo con estrategia en los tres poderes de gobierno en conjunto se puede erradicar esta guerra y dar el grito de independencia sumando VIVA LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA TRANQUILIDAD DE LOS MORELENSES, VIVAN LOS DIPUTADOS, VIVA EL GOBIERNO FEDERAL, VIVA EL GOBIERNO DEL ESTADO. La receta está en el trabajo en equipo y en planear una estrategia de valores para los jóvenes morelenses de hoy en día para así formar un Morelos donde se vuelva a vivir una vida segura en las calles de Cuernavaca con las puertas abiertas, tomando el refresco, yendo al cine, a convivir tomando el café y realizando nuestras actividades sin ningún temor. Invito a la reflexión con estas letras y vivir con tranquilidad, he vivido en Morelos desde hace 40 años y sé que con voluntad y estrategia se puede vivir con seguridad y sin miedo de nada.