La cultura de la escritura; celebrando el Día del Escritor

Este martes 13 de junio se conmemora el Día del Escritor, y por grandes seres humanos que estudiaron o aquellos o aquellas que descubrieron ese don para ser escritores y escritoras, y que han escrito no uno si no varios libros. De los más valiosos que han hecho historia de la literatura y que han puesto un ejemplo importante para la sociedad de todo el mundo: Elena Poniatowska, Gabriel García Márquez, Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos Fuentes y otros que han dejado huella en la literatura de nuestros tiempos y por medio de sus grandes obras le han dado una riqueza muy importante a nuestro país: no dejando atrás, claro está, a escritores motivacionales como Gaby Vargas, Yordi Rosado y un ejemplo de escritor que. aunque no sea mexicano. tenemos que aprender de él: Nick Vujicic, quien nos enseña a valorar la vida por medio de la escritura y que ésta con el paso del tiempo nos va enriqueciendo desde sus inicios hasta el hoy en día.

La cultura de la escritura es muy rica y sabia, ya que aprendemos día a día de ella en todo lo que se nos presenta de forma y manera escrita en papel y pantalla, lo que hace traspasar los limites por medio de las plataformas que existen para la venta de libros y lectura de los mismos. Toda una gran y enriquecedora historia de la escritura nos hace más ricos. Desde lo mas rico es parte de lo que destaco desde mi objetivo de demostrarle a la sociedad lo que podemos llegar a hacer las personas con discapacidad, la cultura de la escritura forma parte de: Luchando Contra la escritura, si se puede, un maestro especial, un líder con el cromosoma del amor, reflexiones con el cromosoma del amor y poesías a la vida; aquí la cultura se plasma de manera rica en estos libros de un ser humano con sindrome de Down: Carlos Enrique De Saro Puebla, quien saboreando la cultura de la escritura por medio de 20 diferentes temas relevantes para la sociedad ha destacado de manera importante para este gran diario EL SOL DE CUERNAVACA