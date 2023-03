Muchas o la mayoría de las ocasiones los hombres no saben valorar a las mujeres, y viene a mi mente un dicho popular: las mujeres son las inteligentes que los hombres, y este dicho da y hace sentido, no porque sea cierto, sino porque las mujeres tienen diferentes habilidades que los hombres, y esto no se refiere a la inteligencia, se refiere a la esencia, la mujer es más esencia, más amor, más ingenio y no se cierran las puertas, al contrario las abren a como dé lugar, la mujer puede destapar una regadera mejor, puede atar un hilo sin pensarlo, puede lavar su coche y puede trabajar en oficios mas peligrosos y rudos, y me viene otro dicho mas puntual: a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa; en este sentido la mujer es más delicada, porque a ninguna mujer se le agrede, a ninguna, no deben de existir los golpes, las groserías ni los malos tratos; soy muy puntual en este y todos los sentidos de esta reflexión, porque invito a todos los que lean este texto a que lo reflexionen; tengo y llevo la convicción de crear una sociedad 100 porciento diferente para todas la mujeres de toda la república mexicana, llevando ésta a todos los hombres de toda la república mexicana: la mujer es valor; de la mujer se aprende y se reaprende, la mujer ama sin contemplaciones y sin tocarse el corazón, la mujer ama por convicción y, como ya lo mencioné, por su esencia pura. La mujer forma equipo con el hombre para hacer y crear cosas maravillosas, el valor de la mujer hoy en día debe de tener autoestima, objetivos, misiones, visiones y ser ambiciosa con su esencia para crear una diferencia en todos sus sentidos, Mujer: presidenta, gobernadora, presidenta municipal, senadora, diputada, doctora, maestra y licenciada, eres una mujer maravillosamente maravilla.