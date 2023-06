El ser humano: chantajista, manipulador y convenenciero

Podría escribirse o expresarlo verbalmente y sonaría a chiste, sin embargo la realidad es otra y creo importante destacar de manera importante el comportamiento del ser humano no solo hoy, sino también desde tiempos atrás, y es que es de manera sorpresiva, por llamarlo así, el ser humano es tan inteligente que sabe cómo manejar a los demás a su conveniencia, porque a mí me conviene que me den por mi lado al manifestarme convenenciero; o sea, lo que me conviene sí y lo que no, no se le hace ni caso, por lo que, en efecto, manipulamos nuestro entorno a nuestro modo y semejanza haciéndolo de manera perfecta y estos son comportamientos malos, porque en realidad no debemos ser así, y lo peor de todo es el ser chantajista, eso es lo peor de lo peor, porque no le damos valor a nuestros valores como seres humanos que tenemos, si no bajamos y subimos como yoyos en nuestro comportamiento, por lo que ser: chantajista, manipulador y convenenciero es lo peor que el ser humano puede hacer, siendo que un ingrediente de la esencia del ser humano es la transparencia que nos da y permite ser auténticos y verdaderos como lo debemos ser.

Manipular se puede con inteligencia correcta, convenenciero no es conveniente y, como ya se mencionó, el chantaje es lo peor que se debe de hacer, son tres malos actos que desde estas palabras no se deberían de conocer ni menos pronunciarlas, y reflexionar en este sentido, desde una esencia de un ser humano con síndrome de Down, nos invita a reflexionar nuestro y nuestros comportamientos, desde los valores más puros y las emociones a flor de piel. Es lo que Carlos Enrique De Saro Puebla, quien escribe con síndrome de Down, invita a la reflexión con estas diferentes reflexiones.