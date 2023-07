Somos seres humanos comunes y corrientes; la única diferencia es que nacemos con un cromosoma más, que es lo que hace al cromosoma del amor mejor conocido por sindrome de Down, por lo que este cromosoma tiene y lleva por esencia amor, bondad, valor, emoción y sentimiento, y sentimientos de los buenos, donde no existe la maldad. Lo que más nada que cubre el corazón como lago o laguna son los sentimientos y las emociones.

Hace unas semanas su servidor tuvo un encuentro de sentimientos con emociones por la siguiente razón: hace un mes casi dos, mi mamá sufrió una caída, ésta la dejó momentáneamente sin poder caminar estuvo con grandes dolores y molestias hasta que el doctor dijo: la tienen que operar. Al salir para el hospital y quedarme en casa inició un encuentro de sentimientos y emoción que nunca había experimentado en conjunto con una soledad que pude reflexionar y dar gracias por todo y pensé asi será cuando ella ya no esté para mí aquí en este plano terrenal, por lo que el sentimiento en el sindrome de Down puede ser sanador y reflexivo en un encuentro tan pero tan íntimo que jamás pensé que me fuera a pasar, es por ello que invito por medio de esta reflexión toda la sociedad, familias, padres y mamás que tengan hijos e hijas con esta condición de vida, que es el cromosoma del amor, a que les expliquen y les enseñen a ser independientes, a nosotros los seres humanos que con esta condición del cromosoma del amor somos SOCIEDAD Y FORMAMOS PARTE DE ELLA, que respeten con paciencia el SENTIMIENTO EN EL SÍNDROME DE DOWN. Hoy mi mamá esta de regreso en casa, operada, casi a su 100% y ese sentimiento combinado con emociones.