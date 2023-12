Siento por lo que recuerdo que en otras reflexiones participe que todos los seres humanos tenemos en nuestra esencia sentimientos positivos, negativos, valores y emociones esto antes mencionado es la esencia de todo ser humano que existe en esta hermosa vida del planeta tierra, hoy inicia una época de dar y recibir y en ella en calor de hogar, muchos nos damos cuenta lo que es, pero otros no y esos otros son los que no tienen para comer, para vestir ni techo para vivir y algunos de los que tenemos todo o lo básico para vivir ponemos pero para casi todo. El calor de hogar lo hacemos las familias poco numerosas o numerosas, donde convivimos y nos llenamos de abrazos y cariño esto es lo que hace el calor de hogar y viene a mi memoria para esta reflexión el calor que podemos sentir al tomar una taza de café, te o chocolate, los invito a valorar el calor del hogar haciéndolo no solamente integrantes de una familia, si no también con amigos, amigas o primos que todo ello es lo mas bonito, debemos amar y valorar a toda la familia, primos, primas, amigas y amigos, nos nos quedemos solos si tenemos familia y mas juntemos para gozar la hermosa vida que estamos viviendo y valoremos atesorando estos maravillosos momentos y llenémonos de abrazos sinceros que son los que damos con toda nuestra esencia y con todo nuestro ser, esta reflexión nos lleva a UN TODO Y MAS, SUMEMOS LOS ABRAZOS y compartan esta reflexión, soy un ser humano que con la esencia del CROMOSOMA DEL AMOR SINDROME DE DOWN llevo y doy abrazos valorando lo TODO y hacer una cambio y diferencia para TODOS, llevando en esta hermosa época de dar y recibir CAFÉ, TE O CHOCOLATE a quienes necesitan CALOR DE HOGAR.