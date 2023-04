SER, esta pequeña palabra forma parte del SER HUMANO, de somos o no somos y quiénes somos, porque el ego no solo es una palabra como tal, sino es una palabra que se transforma en una emoción especial, ya que lo damos a conocer como si fuera una emoción; es nuestra actitud, para trabajar en nuestro ser interior, y con el manejo del ego tenemos que ver primero quiénes somos. ¿Tenemos sentimientos?, ¿cómo los sentimos?, ¿somos valorados?, ¿cómo somos valorados?, ¿tenemos emociones?, ¿cómo las manifiesto? Los sentimientos del ser humano se dividen en positivos y negativos, para irnos conociendo y saber cuál es mi esencia en mis sentimientos, debemos de pensar y reflexionar; de conocer nuestros sentimientos vamos a nadar en el mundo de los valores como nos valoramos, y haciendo una reflexión de lo que valemos y qué sentimientos forman mi esencia vamos conociendo nuestras emociones como las manifiesto, hay algo muy importante para trabajar y conocer nuestro ego: NO CAMBIAR NUESTRA ESENCIA, porque el ego es creado por la sociedad para tener una entretención, porque nacimos con un auténtico ser, el ego nos invita a que ambicionemos, pero ambicionar en el buen sentido con nuestra esencia; no hay que permitirle a ego que se aproveche de nosotros; tenemos la capacidad de dominar al ego, quizá no es sencillo pero lo podemos lograr, ya que el hoy quiere crecer, fortalecer quiere esto , lo otro y así, esto es conocer nos a nosotros mismos por medio de saber trabajar nuestro ego porque somos SERES HUMANOS ay un SER que nos impulsa a seguir, el ego se manifiesta del miedo que este es un sentimiento positivo y negativo el ego no nos ayuda ni aporta es la mayor de las mentiras este ego nos invita a lo que no es.