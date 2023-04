Seres humanos que tienen una misión en su vida para hacerla de una manera y forma diferente tomando y haciendo de la letra una forma de expresión diferente de manera especial, narrando una gran historia que puede ayudar a cambiar el panorama de la sociedad, que son los seres humanos que vivimos en este planeta y no solamente plasmando letras, plasmando y narrando sentimientos, emociones y valores con una imagen de vestimenta importante, que es la portada, y una contraportada, no importando la cantidad de páginas que los compongan, simplemente lleva un nombre que lo hace LIBRO, un LIBRO que puede hacer la diferencia y que existen millones de libros de grandes autores en todos los países y en todo México que expresan lo que sienten por medio de la escritura, que es lo que hace un libro, haciendo que por medio de un libro no solo estudia, sino que se aprende mucho por medio de su contenido, formando parte de la celebración del DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, que se conmemora este 23 de abril; todos los escritores del mundo invitamos a la sociedad a que tomen los libros disfrutando una enriquecedora lectura llena de aprendizajes por medio de una bebida favorita, es por ello que nos atrevamos a tomar un libro no usando la tecnología, no leyendo un libro electrónico, separarnos de lo electrónico y vivir un momento rico con un libro.

Este día de celebración al libro lo recapitulo en su festejo como el ser humano con sindrome de Down escritor con esta condición de vida que ha hecho 9 libros realidad con este objetivo, valorar la letra y hacer valer el libro como lo es y debe ser, grandes autores han hecho grandes libros como Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Gaby Vargas y otros más, reflexionemos y leamos para mejorar como seres humanos que somos.

Felicidades Libro