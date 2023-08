Muy buena pregunta: ¿Cómo tratarías a un adulto mayor con síndrome de Down?, aparte de ser una buena e interesante pregunta, tendríamos que reflexionar para hacer una diferencia sobre esta pregunta. Todos los seres humanos, con o sin condición, todos, absolutamente todos los seres humanos somos iguales y, como lo mencioné, el trato para el adulto mayor tiene que ser con amor y paciencia; estos actos de sentimiento y emoción son iguales para y hacia el trato a los seres humanos con síndrome de Down, solo que aquí se suma una palabra clave: ser paciente y explicarle al adulto mayor con síndrome de Down: te tienes que tomar la medicina para que ya no te duela nada y estés bien, es parte de tu mejoría, ayúdame a cuidarte y come bien por favor, regálame una sonrisa, te quiero; trata de comer lo que te ayuda y después te doy un poquito de lo que te gusta, en el centro comercial debe de aplicarse de una manera correcta y educada con una sobredosis de buen trato, porque al cromosoma del amor hay que saberlo tratar, ya que solo es eso un cromosoma con una gran esencia, esencia pura, donde no existe nada pero nada de nada malo.

El adulto mayor con síndrome de Down es: bondad, amor, mucho amor, paciencia, entendimiento e inteligencia, somos moldeados por el creador con un corazón lleno de gentileza, por lo que el ser humano con síndrome de Down siendo: niño, adolescente, adulto y adulto mayor nos caracteriza en nuestra esencia nuestra mirada una mirada picarona, siendo el espejo a nuestros corazones. Por medio de nuestra mirada y nuestra esencia pedimos un trato especial en TODOS LOS SENTIDOS, podemos padecer de enfermedades como todo adulto mayor, es por ello que debemos cuidarnos lo más que podamos; servidor estoy por cumplir 45 años el 26 de agosto y tanto por edad y por no saber cómo hacer las cosas tengo la columna desviada y esto ya no tiene cura más que tomar medicina y aprender a vivir con malestar en las piernas por esta situación de salud, presión baja y pocas veces alta. Invito a la sociedad y a todas las familias con integrantes que tienen síndrome de down a aprender a tratarnos.