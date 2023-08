Cómo debe de ser el trato a los seres humanos con síndrome de Down

Somos seres humanos comunes y corrientes; la única diferencia es que genéticamente tenemos un cromosoma de más, que es el que hace a esta condición de vida no discapacidad al SÍNDROME DE DOWN. Seres humanos con los mismos, si no es que con los más profundos sentimientos, emociones a flor de piel y valores que son la combinación de la esencia.

Tristemente y no solo en Morelos, sino en toda la república mexicana no nos saben tratar y esto inicia desde la familia, son pocos, relativamente, los padres, mamá y papá que les cuesta trabajo saber tratar a su hijo o hija con esta condición de vida; esto se da muy tristemente en los hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas y sociedad y solo los cité, sin embargo es más en los hermanos, cuando ambos son hombres, o de manera gradual, pero poco común en las hermanas, por lo que el trato cuando no es el correcto entre hermanos duele mucho, pero mucho, porque es del lazo de sangre y que se viene desde el vientre de la mamá.

El trato hacia los seres humanos con síndrome de Down tiene y debe de ser con paciencia, palabras entendibles NO HIRIENTES, saber explicar con una dirección correcta, NO A GRITOS, NI OFENSAS; EL TRATO DEBE DE SER CON AMOR, PACIENCIA Y AMABILIDAD, y esto aplica para la sociedad en general, los seres humanos con EL CROMOSOMA DEL AMOR ENTENDEMOS TODO SI NOS SABEN EXPLICAR LAS COSAS, porque tenemos la inteligencia y el entendimiento de actuar, siendo que el corazón con el cromosoma del amor es una esponja, todo lo siente, siendo esto lo bueno y lo malo, las palabras, el cómo nos dicen las cosas, las ofensas nos duelen, no nos gusta que nos ofendan. Hoy esta es la reflexión que invito a TODOS LOS QUE LEAN estos renglones a hacer la diferencia en CÓMO DEBE SER EL TRATO A LOS SERES HUMANOS CON SÍNDROME DE DOWN.