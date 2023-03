Celebrando la poesía

Hay momentos en esta vida que tenemos que valorar y la literatura nos invita a celebrarla de diferentes formas y maneras. Este pasado 21 de marzo se conmemoró el día Internacional de la poesía, que es la que nos invita a reflexionar para valorar la vida; debemos de agradecer la vida tomando la letra para componerle poesía a la vida y a todo aquello que está alrededor de nosotros para dar valor a absolutamente todo, y es donde invito a valorarla al ser el primer poeta mexicano con sindrome de Down con esta hermosa poesía: Tomo la letra con la mano y la plasmo de manera delicada como se compone una canción. Una canción con la más alta definición, con palabras de amor, llena de sentimientos que lloran de felicidad, donde la felicidad son los colores que la hacen brillar. ¡Hay, miles de colores que brillan! Pero en esta solo brillan dos: el amarillo y el azul.

Soy poesía porque me componen con dedicación y de manera delicada, pero quien me compone es el cromosoma del amor, ese cromosoma que brilla con estos tonos de color y que se cruzan en forma de un moño. Soy gran poesía porque hago brillar y no tengo maldad, simplemente amor para dar, el amor más puro que pueda existir. Mi día se celebra con estos colores porque también se celebra el cromosoma del amor. ¡Poesía, poesía, poesía! Poesía, que bella soy porque canto y celebro; porque amo la vida y a los que me dan vida. Soy mundial porque valgo igual que todos en esta vida. Soy poesía porque vivo en los jardines, en el campo, en los bosques, en la luna y en el sol; porque también acompaño a las estrellas, porque sueno como la lluvia y me hago sentir con la brisa del aire. Abrazo con el calor del sol, con gran sentimiento. Así como soy, arrullo de noche y no duermo porque si duermo me apago y sólo quiero ser poesía.