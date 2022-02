Capitalizar el dolor

El gobierno de la llamada 4T se encuentra como desde el principio de la gestión, bajo fuego, un presidente sitiado contesta durante cinco días a la semana y desde su trinchera llamada “mañanera”al fuego que sus adversarios y detractores le atizan.

En el intercambio hay proyectil bien dirigidos con fundamento y razón considerando las pifias de la actual administración. Sin embargo, la mezquindad no puede estar alejada de cualquier estrategia.

Entre los frentes se apostó por la cabeza de Hugo López-Gatell a quien le acaban de ratificar hace unos días una denuncia por el delito de “homicidio por omisión” ante quienes argumentan fue una desastrosa gestión de la pandemia; recordemos que el pasado mes de enero un juez ordenó a la FGR iniciar una investigación sobre la presunta responsabilidad por una muy lamentable muerte de 300 mil personas en nuestro país, por Covid-19 (la quinta cifra más alta del mundo).

Dicha denuncia fue orquestada desde el despacho de Javier Coello Trejo, ex subprocurador salinista y abogado de personalidades políticas (recientemente de Emilio Lozoya Austin), los dos denunciantes son trabajadores de Coello, un abogado y una trabajadora de limpieza quienes perdieron por causa de la enfermedad a padre y esposo respectivamente, el despacho mencionó haber recibido más de 2 mil correos de apoyo y existen alrededor 400 personas dispuestas a sumarse a esta denuncia, quienes por cierto niegan se realice por móviles políticos argumentando únicamente el deseo de justicia, en una denuncia que data desde noviembre de 2020, basada en el Artículo 9 del Código Penal Federal que define las conductas delictivas por omisión.

Los acontecimientos obligan a detenerse y reflexionar ¿es el subsecretario López Gatell el culpable real de los lamentables decesos? Primero es menester sea establecido el móvil como político en definitiva, Coello rodeado de polémica, cercano al poder político y económico, fue la espada vengadora detrás del encarcelamiento del entonces líder petrolero Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, fue también el famoso “Fiscal de Hierro” bajó las órdenes del impresentable Óscar Flores Sánchez y en esa época de “oscurantismo Lopezportillista” forjó un compadrazgo con Arturo “Negro” Durazo en lo que significó uno de los episodios más turbios de nuestra historia moderna, por lo anterior uno pecaría de candidez extrema pensando que es únicamente la sed de justicia lo que rodea este asunto.

La inquisidora estrategia me traslada al siglo XIV, cuando la peste negra a Europa y el norte de África, en un suplicio que costó la vida a casi 200 millones de personas, en aquellos tiempos como en los actuales la necesidad de endosar la responsabilidad tuvo destinatarios, los judíos fueron acusados de llevar por los aires la enfermedad así como de contaminar pozos de agua con todas las bizarras mezclas de sustancias malignas que a los acusadores en turno se les ocurrió, en consecuencia se iniciaron pogromos judíos, la matanza y el exterminio fue sufrido hasta en las más remotas comunidades, si en la localidad no había judíos era lo de menos, los viajeros pasaban a ocupar el banquillo de acusados, mediante tortura aceptaban todos los cargos y se les establecían malignas alianzas.

Hoy los encargados de la pandemia en sus respectivos países de origen fueron cuestionados debido a las complicaciones sufridas en su gestión, Anthony Fauci en los Estados Unidos es ejemplo de ello; mas el despropósito contra Hugo López-Gatell se antoja excesivo por decirlo en términos amables.

Ya en 2020 el líder de los senadores panistas Mauricio Kuri acusó a López Gattel de negligencia, dijo entonces que no se recomendó el uso de cubrebocas, no se restringió a tiempo la llegada de visitantes extranjeros, el confinamiento inició tarde, no se preparó la suficiente infraestructura hospitalaria para atender la emergencia sanitaria, parece ser no bastaron las casi 500 conferencias llevadas a cabo por el Subsecretario de Salud en donde se recomendaba el uso (correcto) del cubrebocas así como el riesgo de una falsa percepción de una completa protección por el simple hecho de portarlo, en cuanto a restricciones de viaje demostrado quedó no sirven absolutamente para nada, en cuanto a adelantar los confinamientos (algo que dañó enormemente a la economía nacional) es preciso aclarar que los momentos pandémicos corren a distinta velocidad en cada país, en cuanto a la infraestructura hospitalaria se podría tomar como una “herencia maldita” y para muestra un botón, el Hospital de Tlaxiaco en el Estado de Oaxaca fue inaugurado por Felipe Calderón solo para la foto, se le destinaron recursos igualmente durante el sexenio peñista y fue hasta la llegada de esta administración en 2020 cuando por fin abrió sus puertas para dar atención a municipios de alta marginación, quizá coincida yo con el tema de las pruebas de detección del virus que parece nunca fueron suficientes.

Resulta un hecho desmesurado o tal vez desquiciado se intentan fincar responsabilidad penal a López Gatell, deslindando al virus, a las comorbilidades crónicas de nuestra población, se busca trasladar toda la culpa al subsecretario a pesar de que arriba de él existen otras jerarquías se trata de lucrar con el dolor de las miles de personas que perdieron un ser querido en este viacrucis sanitario, se busca exacerbar los sentimientos de pérdida y transformarlos en rencor o en sed de justicia según el cristal con que se mire y el trasfondo por supuesto es político.