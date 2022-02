Capital español en Morelos

Las determinaciones del gobierno federal en torno a la suspensión de fideicomisos científicos, poco respaldo a las energías limpias, impuestos a los cañeros, han sido sólo algunos de los que han afectado a la economía morelense en los tres años recientes. El comentario mañanero en que el presidente López Obrador considera hacer una pausa en las relaciones con España, podría ser una más y de igual o mayor gravedad.

“A mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica-política en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, lo saqueaban”, dijo López Obrador y luego amplió: “O sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país —y hacen bien— a robarles, pues tampoco queremos nosotros. Entonces, vamos a esperar, porque era mucho”.

Para el presidente del Senado, Ricardo Monreal, la “pausa” sugerida por el presidente no tendría más efecto que la revisión de la actuación de empresas españolas en México (misma que está regulada por las leyes locales). Más que por la relación particular que Morelos tiene con miles de ciudadanos españoles que lo visitan o deciden residir en la tierra zapatista para retirarse o instalar negocios de cualquier tamaño (que continúa más allá de las posiciones ideológicas de los gobiernos de ambas naciones), la preocupación de los morelenses por la declaración pública debería dirigirse mucho más al impacto que puede tener en la inversión extranjera directa.

Profundicemos, en los últimos 20 años las empresas españolas han sido la tercera fuente de inversión extranjera en Morelos, al que han canalizado mil 41 millones de dólares. De Japón llegaron 2 mil 110 millones de dólares, y de los Estados Unidos, mil 965 millones. La inversión española se ha mantenido en el estado aún cuando en el 2021, los lugares cambiaron para ubicar a Alemania en primer lugar, seguido de Japón y en tercer lugar España. Es decir, la “pausa” para “revisar la actuación de las empresas” iría sobre las que han aportado el 15% de la inversión extranjera directa en las dos últimas décadas a un estado que no es muy hábil en captar esos recursos.

España, además, fue el segundo destino comercial extranjero en el 2020 y el séptimo en el 2021 para la producción morelense (adquiere alcoholes, compuestos químicos y fibra y lana de vidrio junto con productos manufacturados con esos materiales); las compras de esos materiales han significado a empresas morelenses ingresos por casi 22 millones de pesos, y colocan la balanza comercial de Morelos con ese país en términos ampliamente superavitarios. Uno se pregunta si un Estado que apenas pudo colocar 6 mil 926 millones de dólares de inversión extranjera en dos décadas puede darse el lujo de pelear con alguien, mucho más cuando carece de proyecto para atraer capitales.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx