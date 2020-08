Capella, el famoso

El responsable de la Seguridad Pública de Quintana Roo se sienta a la mesa con Diego Luna, el actor metido a moderador de diálogos más o menos interesantes sobre temas de actualidad que tiene su programa Pan y Circo, distribuido por Amazon Prime. El capítulo sobre migración del programa de Diego Luna muestra un Capella que tiene doble teléfono celular, conocimiento del tema abordado (lo que se puede demostrar mediante un programa de diálogos por televisión), y que se nota sano y tranquilo.

Alberto Capella fue el Comisionado Estatal de Seguridad Pública durante casi todo el gobierno de Graco Ramírez; dejó el cargo cuando quiso y básicamente para integrarse al gabinete de Carlos Joaquín González en septiembre de 2018. En el estado sureño no le va mal, tampoco bien porque, advierte el propio Capella durante su conversación con Diego Luna y otros, el problema de la seguridad pública está asociado con el de la marginación y ninguno de los dos puede resolverse en los próximos cuatro o cinco años (la declaración fue hecha en el contexto de la migración, pero igual aplica para la evaluación de las gestiones gubernamentales en seguridad pública). Pero el reconocimiento que Diego Luna hace a Capella al llamarlo como experto a su programa es radicalmente distinto de la visión que muchos en Morelos mantienen del ex comisionado, a quien se recuerda por constantes vídeos donde explicaba operativos policíacos o modus operandi de delincuentes, y por las acusaciones de corrupción constantes que le hacían adversarios políticos del entonces gobernador de Morelos, principalmente, Cuauhtémoc Blanco, quien en más de una ocasión declaró a los medios que Alberto Capella debería ser procesado y encerrado.

En efecto, Blanco acusó a Capella de haberse robado el dinero de Fortaseg para seguridad pública, de haberse coludido con grupos delincuenciales y de desestabilizar al estado. Esas declaraciones llevaron a una queja de Capella ante la CNDH. Luego, poco a poco, la ofensiva de Cuauhtémoc contra Capella fue disminuyendo hasta prácticamente diluirse, hace más de un año.

Hoy Capella es multifamoso gracias a Diego Luna. No está en la cárcel, ni anda a salto de mata como ha ocurrido en México con miles de ex funcionarios municipales, estatales y federales, que son señalados y perseguidos por la justicia. Capella sale en la tele de paga, en plataforma de lujo y con un anfitrión a lo mejor tan famoso como Cuauhtémoc Blanco, pero con mucho mayor reconocimiento intelectual, Diego Luna. Las acusaciones de la administración de Cuauhtémoc Blanco son respondidas con imágenes del experto Capella, el que opina y se sienta a la mesa con otros famosos líderes de opinión en segmentos migrantes y de intelectuales. Cuauhtémoc arengó a la gente contra Capella, y el ex comisionado responde apareciendo en televisión de calidad como un experto en seguridad nacional. Igual ocurrió contra Graco Ramírez (el ex gobernador tampoco se ayudó mucho entonces), siguen las arengas del gobernador y Graco publica fotos en redes sociales de sus visitas a restaurantes de Cuernavaca donde pasea tranquilo. Nada pasa.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx