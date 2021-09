Campaña intensa para actualizar la INE

Al 31 de agosto de 2021, en Morelos se han empadronado un millón 458 mil 681 morelenses, y de esa cifra, un millón 448 mil 933 han recogido su Credencial de Elector, una cobertura del 99.33 por ciento.

Con el propósito de que la ciudadanía renueve, reponga y actualice los datos de su Credencial para Votar, así como para inscribirse en el Padrón Electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) anualmente intensifica la operación de los Módulos de Atención Ciudadana ampliando horarios, incrementando estaciones de trabajo o sedes a visitar. Esta Campaña Intensa arrancó el primero de septiembre, y concluye el 15 de diciembre de 2021.

Para Morelos, en esta Campaña se reforzaron algunos Módulos que presentaron alta demanda ciudadana con dobles turnos y estaciones de trabajo adicionales; además, con el propósito de acercar el servicio a la ciudadanía, también se inició el recorrido en algunos municipios y localidades, conformándose tres rutas.

El servicio que brindan los Módulos del INE en Morelos con sede fija, desde el 1° de septiembre de 2021, es de lunes a viernes en los siguientes horarios: con doble turno están Cuernavaca y Temixco de 8 a.m. a 8 p.m., y Cuautla de 7 a.m. a 7 p.m., con un turno y en horario de 8 a.m. a 3 p.m. están Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Yautepec y Xochitepec.

Los recorridos de los tres Módulos son las siguientes: Ruta 1: Amacuzac, Coatlán del Río, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tehuixtla, Tetecala y Xoxocotla; Ruta 2: Huitzilac, Jantetelco, Temoac, Tepoztlán, Tetela del Volcán y Totolopan; Ruta 3: Axochiapan, Chinameca, Tenextepango, Tepalcingo, Ticumán y Tlaltizapán.

Con el reforzamiento de Módulos en esta Campaña Intensa que concluye el 15 de diciembre, las y los morelenses que cuenten con una Credencial cuyo año de vigencia sea 2019 o 2020 podrán renovarla o remplazarla, ya que desde el 2 de agosto pasado no son válidas como medio de identificación, y tampoco podrán usarse en alguna elección que se presente. Con corte al 31 de agosto de 2021, en el estado de Morelos no han sido remplazadas 36 mil 535 credenciales “2020” y 9 mil 976 “2019”.

En cuanto a los protocolos sanitarios, prevalece la cita previa para control de la demanda ciudadana, evitar aglomeraciones y mantener la sana distancia, así como los siguientes: portar el cubrebocas en todo momento, permitir la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial al ingresar al módulo, acudir sin compañía a menos que la persona requiera de asistencia y mantener la sana distancia.

Los pasos para agendar una cita son los siguientes: Ingresar a la página ine.mx; dar click en Hacer una cita; seleccionar el estado y municipio del Módulo de nuestra preferencia, elegir fecha y horario, capturar los datos y documentos que se exhibirán, y confirmar la cita. Para más información sobre la Credencial para Votar visite la página https://www.ine.mx/credencial/, algunos de los accesos útiles son: datos sobre el Padrón Electoral y Lista Nominal, Vigencia de la Credencial, Grupos en situación de vulnerabilidad, Verificación de datos de la Credencial para Votar, Credencialización en el Extranjero, Características y aspectos de todas las credenciales que ha emitido el IFE-INE.

Información sobre los domicilios, días y horarios de funcionamiento, las fechas en que los Módulos visitarán municipios y localidades y los documentos que deben presentar, INE Morelos ha puesto a disposición el número telefónico 777 313 22 54 (Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana en Morelos) o sin costo al 800 433 2000, así como la página de Facebook/INEMorelos. En la democracia, contamos todas, contamos todos.

Brenda Castrejón Hernández, Vocal del Registro Federal de Electores en Morelos.