Cambio, pero no de estrategia

Todo parece indicar que la política de imagen del gobierno estatal ha cambiado. No se trata de algo menor si consideramos que desde meses antes de la pandemia y durante toda la obligada cuarentena estatal, el gobierno tuvo muy escasas interacciones con la sociedad. Probablemente los resultados electorales, que siempre son una forma bastante prudente de evaluar a los gobiernos, hayan puesto en alerta al estatal para aparecer más seguido frente a los ciudadanos, lo que es sano siempre que se cumplan algunas normas elementales, entre ellas: tener un mensaje claro, coherente y apegado lo más posible a la realidad; pronunciar ese mensaje en el momento apropiado y con el tono y prudencia necesarias; y que los mensajes formen parte de un discurso acompañado con hechos.

Después de un fin de semana tan violento como el que acaba de pasar, era necesaria la presencia del gobierno estatal con un mensaje tranquilizador, pero no lejano de las tres normas anteriores. Los efectos del miedo a la pandemia y a la inseguridad sobre la economía, la sociedad y la política, han sido devastadores para el estado, y aparentemente el gobierno estatal se está volviendo mucho más sensible a ello. Probablemente por ello, más que por el interés de mantener el Mando Coordinado contra el que un buen número de alcaldes electos se han pronunciado, ocurrió la conferencia de prensa de los tres notables responsables de la seguridad en el estado, Pablo Ojeda, José Ortiz Guarneros y Uriel Carmona Gándara, que emitieron un mensaje cuyo principal objetivo fue demostrar que la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, están coordinadas en las tareas de seguridad y que gracias a ello no le va al estado tan mal como pretendería el crimen organizado.

Difícil que el mensaje permee entre la gente considerando que sus emisores son los mismos; pero también frente a los indicadores nacionales y locales que muestran una escalada de la violencia. Los homicidios dolosos (que en el discurso oficial se interpretan mayormente como pleitos entre grupos de la delincuencia organizada), han aumentado igual que los robos violentos y los feminicidios. Por cierto, desde cualquier perspectiva de derechos humanos, el etiquetado previo del origen de los delitos (calificar los homicidios de inmediato como asuntos vinculados con el crimen organizado), tendría que considerarse una violación abierta al debido proceso y a los derechos de las víctimas.

También resulta complicado suponer que el delito se enfrenta con todo el poder del estado, si del propio gobierno estatal viene el reconocimiento de que si bien se ha reducido el índice de secuestros, otros crímenes se han mantenido en los niveles que registraban hace meses.

En todo caso, lo que parecería haber cambiado en el gobierno estatal es la estrategia de comunicación, no la de seguridad. La aparición de los tres titulares de área juntos y dispuestos a enfrentar (que no siempre a responder) las preguntas de la prensa es algo que hace tiempo no se veía y que pudo salir mucho mejor. Pero no había con qué. Sin duda hace tiempo debieron cerrar filas todas las autoridades, falta hacerles saber bajo qué plan.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx