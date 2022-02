Cadena de errores

En la eterna lucha por el poder que representa la vida política en nuestro país, se llegan a cometer equivocaciones, estas han sido algunas de las más recientes:

Es del dominio público y acapara las primeras planas el escándalo de lo que algunos han llamado la “casa gris” tratando de comparar este hecho con otro escándalo sucedido en el sexenio peñista (La Casa Blanca), un hecho del cual en opinión de muchos la imagen de Enrique Peña sufrió un daño del cual jamás pudo recuperarse, guardando las justas proporciones sin duda existentes, debe reconocerse un golpe duro a la credibilidad presidencial, tal vez la primera pifia fue cometida por el mismo ejecutivo, pues de una nota más llena de “sospechosismos” que de datos precisos, López Obrador “se enganchó” poniendo vísceras al asunto, culpó al periodista Carlos Loret de Mola de guerra sucia, eso sin duda ha sido un llamado a los reflectores nacionales y el tema rápidamente se volvió tendencia, la empresa Baker Hughes involucrada en el reportaje, se apresuró a deslindarse del tema pero el fantasma del “conflicto de intereses” comenzó a penar por los pasillos de Palacio Nacional.

En la intención de llamar a las cosas por su nombre resulta importante establecer algo, Carlos Loret pertenece y obedece a un proyecto político y no periodístico (aunque utiliza la herramienta del periodismo para el logro de objetivos) sus intereses así como sus patrones han sido perfectamente identificados desde hace ya un tiempo, sabemos todos pues, la pluma loretista es movida desde manos que se levantan en contra del actual gobierno, son enemigos del actual régimen y no adversarios como los identifica el Presidente, a pesar de lo anterior es urgente y necesario llegar al fondo de este escándalo, no debe existir cabida para unos nuevos “hermanos Bribiesca”.

Continuando con las equivocaciones, el titular del ejecutivo presa de una evidente ira, hizo públicos los ingresos millonarios percibidos por el periodista durante 2021, acción no muy meditada, no solo trasgrede los derechos de un ciudadano argumentando fallidamente su libertad de expresión, también se pone en peligro la propia seguridad del periodista en un momento delicado para el trabajo informativo en nuestro país, obviamente López Obrador intenta poner en contexto que es atacado por un mercenario, pero no es vulnerando la norma como se puede realizar tal acusación, en el afán de exhibir a Loret (algo innecesario) resulta exhibida la intolerancia presidencial.

Otra ruta de equivocaciones aparece en Movimiento Ciudadano, el partido que se asume democrático pero es propiedad del sempiterno Dante Delgado, parece haberse engolosinado después de su victoria electoral en Nuevo León y ahora parece optar por una nueva modalidad de candidatos, una especie de “reality governators” tratando de aprovechar la enorme popularidad en redes de personajes con fama.

En ese tenor, parece ser existen grandes posibilidades de ver al actor o “influencer” o empresario (no sé cómo definirlo) Roberto Palazuelos, en algo que podría definirse como la degradación y ocaso de la política mexicana, en algo parecido a un estira y afloja no se definía si MC apoyaría a Palazuelos como su candidato a la gubernatura de Quintana Roo, sin embargo las declaraciones emitidas por Lidia Rojas, dirigente del partido en esa entidad parece definir ya las cosas en favor del actor y próximo candidato.

Cierto es el derecho de todo ciudadano a votar y ser votado pero ¿qué vio el partido naranja en Roberto Palazuelos? Hace algún tiempo vi una entrevista en donde orgulloso se ufanaba de su amistad en las décadas de los 80 y 90s con los hijos del presidente en turno durante la oscura época priista, en esa conversación admitía todo tipo de derroches y excesos en fiestas celebradas en los mismos Pinos o en algunas casas ubicadas al interior de la República incautadas por las autoridades en procesos judiciales y se ponían a disposición sin el menor recato para jóvenes ansiosos de juergas (Palazuelos e hijos de Presidentes).

El colmo sucedió en una entrevista más reciente, durante un frecuente problema de conexión entre cerebro y lengua, Roberto Palazuelos afirmó haber asesinado a dos hombres en complicidad con otros sujetos, temerario y ansioso por fanfarronear prefirió quedar como asesino confeso antes de parecer un tipo común y aburrido.

Nuevos secretos saldrán a la luz sin duda, ya circula un video en donde el “diamante negro” se niega a realizar un pago al empresario Cástulo Jiménez a quién presuntamente despojó de un hotel y tierras en Tulum, si el precandidato tiene alguna responsabilidad legal lo habrán de determinar las autoridades correspondientes, el dato inquietante resulta ser un tobogán sin retorno y un franco deterioro en la vida política del país.

Roberto Palazuelos Badeaux representa la versión caricaturizada del “mirrey” irresponsable y comprometido con sus propios intereses ¿acaso el objetivo de MC es posicionarse en la disputa del poder por el poder?

En la larga cadena de errores el partido no ha mencionado sus verdaderos intereses, pero el precandidato se apresta para ajustar cuentas a sus detractores en caso de llegar a ser gobernador de esa bella entidad, lo que hay que ver.