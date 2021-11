Brígido Lara reproducía, no falsificaba ni traficaba: Víctor Hugo Valencia

Fíjense, queridos lectores, que es tan apasionante el tema de este artista autodidacta, que me atrevo a escribir una tercera columna acerca de él. Verán por qué.

Mientras que para algunas autoridades cuando hace años, fue considerado traficante sin serlo, para el gremio antropo-arqueológico y un culto público en general, se le considera el inventor del nuevo arte prehispánico, así apareció en el título de la entrevista que le hicieron hace 25 años en la revista Arqueología Mexicana vol. IV núm. 21, órgano de difusión serio en el que participan conocedores en los temas que se abordan. Y todavía no encuentro una opinión adversa acerca de él. Unos, como doña Tere Trouyet, que de arte y colecciones sabe mucho por herencia y por ella misma, lo considera “el mejor reproductor del mundo en cuanto se refiere a vestigios arqueológicos. Tanto, -añade- que estoy casi segura que una pieza de la cultura totonaca que adquirí hace algunas décadas de casi medio metro de altura es de don Brígido y la verdad lo admiro tanto que me encantaría que fuera de él”.

Consultado el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en Morelos, Víctor Hugo Valencia Valera, opinó: “Don Brígido Lara Lara, que emergió del Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, es un excelente y virtuoso artesano del barro que lleva en el alma su tierra sotaventina (término que en cuestiones culturales se refiere a los rasgos de identidad y orgullo de pertenencia) y la plasma en piezas de su pasado prehispánico recreando a los artistas milenarios de esas tierras del golfo. Don Brígido reproducía, no falsificaba ni traficaba. Además de su virtuosidad, -continua- a don Brígido lo distingue su generosidad en la enseñanza que siempre brinda en el manejo de la arcilla para convertirse en arte y vivencias del pasado y presente”. Y cuando le pregunto al antropólogo si es correcto referirse a él como un viajero del pasado, esta es la respuesta que me da Valencia Valera: “Por supuesto, en su arte, don Brígido hace y se convierte en un viajero del pasado”.

Por eso, cuando lo apresaron por tráfico y pudo demostrar su autoría, salió libre y al verse fuera, el arqueólogo veracruzano Alfonso Medellín Zenil, investigador y fundador del INAH y del Museo de Antropología en la CDMX, en ese entonces director del Museo de Antropología de Xalapa, cambió su vida. Lo contrató para restaurar e identificar obras falsas. Fue muy curioso ya que Medellín Zenil, que como Lara Lara quedó huérfano a muy temprana edad, sabía del tema pues logró establecer en su vida profesional una secuencia cronológica para la Cultura Totonaca. Brígido Lara, duró varias décadas trabajando para el Museo en Xalapa que actualmente es considerado el segundo museo más importante de México pues alberga a las culturas que florecieron a lo largo del golfo de México.

Años después, el mismo Brígido en una entrevista que le hicieron hace 25 años en la revista arroba citada, habló franco acerca del tema y aclaró: “Reproducción o falsificación son términos que en ocasiones pueden confundirse. Reproducir significa hacer una copia de un original para obtener uno o muchos ejemplares a través de distintos procedimientos sin la intención de hacer pasar por auténtica una obra cualquiera. En cambio lo grave de la falsificación radica en que se busque engañar al comprador haciéndole creer que es una pieza auténtica. Y añade, “en esta vida todo está permitido pero yo ya no puedo seguir haciendo reproducciones que puedan pasar por falsificaciones y vendiéndolas; y no me conviene por varias razones: en primer lugar por mi experiencia que pasé en el penal y en segundo lugar porque mi obra ya se vende muy bien sin necesidad de que nadie se sienta engañado. Muchos me proponen que haga falsificaciones pero ya no lo hago”. Actualmente don Brígido se sabe uno de los pocos especialistas de arte precolombino en todo el mundo capaz de reconocer una obra falsa aunque no la haya hecho él.

“Las identifico porque tengo mucha facilidad para sentirlas. He vivido muy cerca de las culturas prehispánicas y conozco muy bien todos los estilos, después de que las veo pueden pasar otras pruebas. Aunque los arqueólogos saben mucho por haber estudiado más, creo que yo puedo reconocerlas más fácil que ellos. No he aceptado dar clases a ningún extranjero porque quiero heredar mis conocimientos a México y a los mexicanos. Los conocimientos que poseo no deben de salir de México. Y pues, desde estas modestas líneas don Brígido Lara Lara, si las llega usted a leer, dígame por favor dónde puedo adquirir una obra suya, firmada por usted. Para mí sería un honor tenerla. Y hasta el próximo lunes queridos lectores.