Verificación del Padrón Electoral

Durante el mes de mayo de 2023, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará la Verificación Nacional Muestral (VNM), ejercicio de evaluación realizado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de encuestas probabilísticas, con el propósito de generar indicadores cuantitativos para la evaluación del Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y conocer el avance en la credencialización.

La primera VNM que realizó la autoridad electoral mexicana fue en el año 1994, y de ahí, con cierta periodicidad se han llevado a cabo estos ejercicios, tratando que la frecuencia sea anual. El objetivo de las verificaciones nacionales muestrales es conocer en qué medida se ha cumplido con el propósito de que toda persona ciudadana mexicana, habilitada en sus derechos políticos, esté inscrita en el registro electoral.

La Verificación se lleva a cabo a través de la aplicación de dos encuestas probabilísticas representativas de la población e independientes: Encuestas de Actualización y Cobertura, en las que se capta información mediante visitas domiciliarias, en las viviendas o registros que resultaron seleccionadas. Con los resultados se generan indicadores cuantitativos que permiten evaluar el Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y el avance en la credencialización; es decir, se conocerá el grado de actualización y cobertura que tienen el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.

En el caso de la Encuesta de Actualización, la cual tiene como población de estudio a las personas ya inscritas en el Padrón Electoral, cuyo operativo se realizará del 3 al 14 de mayo de 2023, se medirá la permanencia de los ciudadanos(as) en el domicilio del registro electoral, las causas de no residencia y el impacto del cambio de domicilio no reportado, este último medido en el lugar donde está el registro electoral. Las entrevistas se realizarán en el domicilio de empadronamiento, con los ciudadanos(as) seleccionados o, en su caso, con otro ciudadano residente de la vivienda o con algún vecino. Los temas que se abordarán son: Localización del domicilio de registro. Reconocimiento del ciudadano. Situación de residencia en el domicilio del registro electoral. Causas de no residencia: cambio de domicilio no reportado, fallecimiento, suspensión de derechos políticos, nunca ha vivido en el domicilio de registro; y Opinión sobre el servicio recibido en módulo.

Por otro lado, en la Encuesta de Cobertura, cuya población de estudio son las personas que residen en el país, y se efectuará del 17 al 30 de mayo de 2023, se medirá el grado de empadronamiento de los ciudadanos(as) residentes en el país y el impacto del cambio de domicilio, este último medido en el lugar de destino. Las entrevistas se realizarán en el domicilio de residencia de los ciudadanos(as), a través de un recorrido sistemático en las manzanas y localidades seleccionadas para contabilizar los domicilios que corresponden a viviendas habitadas. Los temas que se abordarán son: Situación de empadronamiento de los ciudadanos(as) residentes en el país. Tenencia de la Credencial de los ciudadanos(as) residentes en el país. Demanda Potencial de Solicitudes de Credencial (DPSC): razones por las que no se ha solicitado una nueva credencial.

El personal contratado para este operativo ha sido debidamente capacitado, y portará indumentaria e identificación oficial; de manera que, si su domicilio o registro es parte de la muestra y es visitado por este personal, en caso de que requieran corroborarlo, INE Morelos pone a disposición la línea telefónica del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana en Morelos (777 313 2254).

La invitación es colaborar aportando la información que se solicita y contribuir a medir la calidad del Padrón Electoral. Al final, la confiablidad la construimos toda/os con los datos que se recaban en estos ejercicios de evaluación, como en los que se proporcionan en los diferentes trámites para solicitar la credencial y en contar con el documento vigente. En la democracia, contamos todas, contamos todos.





Brenda Castrejón Hernández

Vocal del Registro Federal de Electores en Morelos