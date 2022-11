La autonomía de las autoridades electorales en México

Ante el mar de información que en los últimos días se ha generado en diversos medios de comunicación masiva por la propuesta de Reforma Electoral del ejecutivo federal, cabe hacer una pausa para retomar la historia y evolución de las autoridades electorales en México, y para ello les invito a revisar un documento emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, material de apoyo para la capacitación que podrán descargar en https://www.te.gob.mx

En dicho documento identificarán que la historia de las autoridades electorales federales en México se remonta al año 1812, tras la promulgación de la llamada Constitución de Cádiz, y se señalan siete periodos que enmarcan su evolución y que son llamados: México insurgente e independiente (1812-1856), República liberal (1857-1916), posrevolución (1917-1945), federalización de la organización de las elecciones (1946-1989), naturaleza autónoma (1990-1995), fortalecimiento del régimen jurídico (1996-2014) y Sistema Nacional de Elecciones (2014-fecha).

La estructura, integración, atribuciones administrativas y jurisdiccionales fueron ajustándose al contexto político y exigencias de la sociedad. Un ejemplo de esos ajustes es la naturaleza autónoma. ¿Esto qué significa? Acorde a Cárdenas Gracia (1996), los órganos constitucionales autónomos son aquéllos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado. Carrillo Cervantes (1998) por su parte refiere que actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional. Dichos órganos surgen en Europa, expandiéndose en Asia y América, con la justificación de establecer órganos encaminados a la defensa de derechos fundamentales, y para lograr la constitucionalidad en las funciones y actos de los depositarios del poder público.

En la actualidad, algunas funciones que tradicionalmente correspondieron a la órbita del Poder Ejecutivo son realizadas por los órganos autónomos que no sólo se sitúan al mismo nivel de los órganos tradicionales del Estado, sino que además colaboran en neutralizar a los primeros, al tiempo que establecen una red de relaciones entre ellos. De esta manera, se multiplican los espacios para la toma de decisiones.

Por otro lado, cuando se habla de autonomía, los órganos constitucionales autónomos también lo son respecto de los partidos políticos, es decir, son generalmente órganos técnicos de control que no se guían por intereses partidistas o coyunturales, y para su funcionamiento ideal no sólo deben ser independientes de los poderes tradicionales, sino de los partidos o de otros grupos o factores reales de poder. Sus titulares son designados con la participación del Ejecutivo y de algunas de las cámaras del Legislativo, sin embargo, no están subordinados a éstos en cuanto a su funcionamiento y sus miembros no pueden ser removidos de forma arbitraria; aunque están sujetos a algunos mecanismos de control establecidos, son responsables en los términos del título IV de la Constitución y sus decisiones pueden ser revisadas por distintas instancias jurisdiccionales.

Respecto de los tipos de autonomía, Ugalde Calderón nos refiere los siguientes: Técnica, Orgánica o administrativa, Financiera-presupuestaria, Normativa, De funcionamiento, y Plena. ¿Cuál debe aplicarse? Dependerá del tipo de equilibrio constitucional que se pretenda con su creación, así como del grado de confianza y credibilidad institucional que deba reforzarse. En el caso de las autoridades electorales, la necesidad de contar con las máximas garantías de imparcialidad en los procesos electorales.

¿Cuál debe ser el cambio siguiente en la evolución de las autoridades electorales? Aquél que mantenga los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad en consonancia con la confianza y la austeridad, y eleve la calidad de la democracia. En la democracia contamos todas, contamos todos.





Brenda Castrejón Hernández

Vocal del Registro Federal de Electores en Morelos