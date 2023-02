INE's tramitadas en 2021 serán destruidas

El martes 28 de febrero de 2023 vence el plazo para que las personas que tramitaron su Credencial para Votar en el año 2021 acudan a recogerla y evitar que su trámite se cancele, pues de lo contrario será destruida.

Entre los programas permanentes que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) en materia registral, se encuentran la actualización y depuración del Padrón Electoral, a través de mecanismos que permiten garantizar que en el Padrón Electoral nacional y en el extranjero sólo se encuentren asentados los registros de las personas mexicanas que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución, la Ley Electoral y la normatividad que de éstas deriva.

Uno de los subprogramas es la cancelación de trámites, e inicia con la formulación de hasta tres avisos a las y los ciudadanos, tanto en territorio nacional como en el extranjero, que después de dos años de haber solicitado su Credencial para Votar no han acudido a recogerla en el Módulo de Atención Ciudadana donde la tramitaron, a más tardar el último día de febrero (artículos 136 y 155 de la Ley Electoral). Para más información sobre los procedimientos, visita la página: https://norma.ine.mx/direcciones-ejecutivas/direccion-ejecutiva-del-registro-federal-de-electores/vigente/normativo/procedimientos

Los avisos que se desplegaron para notificar a las personas que están en el supuesto descrito, se llevaron a cabo a través de la entrega de carta personalizada mediante visitas domiciliarias, la publicación en estrados físicos en todas las oficinas y módulos del INE, publicación en estrados electrónicos desde la página web del Instituto, llamadas telefónicas a quienes proporcionaron un número telefónico al momento de realizar su trámite (hasta dos intentos), envío de correo electrónico a quienes proporcionaron una cuenta al momento de realizar su trámite, y publicación de mensajes en la página web del Instituto y redes sociales oficiales invitando a la ciudadanía para que acuda a recoger su Credencial para Votar, así como las fechas límite para hacerlo, destacando la importancia de contar con ésta.

Con corte al 7 de febrero 2023, en el estado de Morelos existen 342 credenciales de elector en espera de que sus titulares las recojan, si éstas no son recogidas a más tardar el martes 28 de febrero de 2023, entonces serán destruidas en el mes de abril del presente año, en un evento en el que participarán las representaciones partidistas con registro nacional, previa verificación de la consistencia de la información.

Para recoger las credenciales no es necesario realizar una cita, solo basta con presentarse en el módulo donde se solicitó la credencial, mostrar el comprobante del trámite, respetar el protocolo sanitario que prevalece para la atención ciudadana, y acudir en los días y horarios de servicio. Para más información el INE pone a disposición la página https://www.ine.mx/credencial/ y la línea gratis de INETEL (800 433 2000).

En el estado de Morelos se cuenta con 11 módulos que brindan servicio de lunes a viernes en los siguientes horarios: Cuautla, 7 am a 7 pm; Cuernavaca, 8 am a 8pm; Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco y Yautepec, así como los cuatro módulos que recorren localidades y municipios, tienen horario de atención de 8 am a 3 pm. En caso de requerir más información, llame al Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana al número 777 313 2254 y visite las páginas de Facebook y Twitter INE Morelos.

Contar con un Padrón Electoral altamente confiable es producto de su permanente actualización y depuración, ya que éste es la piedra angular sobre la cual descansa la credibilidad de una elección, porque es un instrumento que auxilia en la planeación, organización, logística y control del electorado apto para sufragar; además, diversos actores políticos lo utilizan como argumento para legitimar el resultado de los comicios. En la democracia, contamos todos, contamos todas.





Brenda Castrejón Hernández

Vocal del Registro Federal de Electores en Morelos