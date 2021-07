En todos los Estados, democráticos, sociales, igualitarios y de Derecho del mundo los Poderes Legislativos juegan un papel de contra peso determinante en el armado de sus políticas públicas, no importa a que Sistema Jurídico Contemporáneo pertenezcan, pero todos sin excepción ponderan la división de poderes de: John Locke y Montesquieu, el inglés pertenece al “common law”, jurisprudencial o casuístico, mientras que el francés al romano germánico, neo romanista, o europeo continental, por cierto sistema legal del que el Estado mexicano a través de la historia de la Ley ha sido un destacado representante, ya que el magnánimo abogado Manuel Crescencio Rejón en 1841 inventó el juicio de amparo, al incluirlo en la Constitución yucateca y Mariano Otero el jurista jalisciense lo impulsó a nivel federal en 1847. Por citar dos históricos ejemplos.

\u0009Pero regresando a la actualidad contemporánea y después de las históricas elecciones se tiene que hacer un obligado análisis sobre lo que pasará en las cámaras del Congreso de la Unión; en el Senado las cosas no se modificarán de manera sustancial, salvo la inclusión del “super delegado” Gabriel García Hernández, que para muchos que dicen saber fue mandado como “cuña” para cuidar al Doctor Ricardo Monreal Ávila.

Pero en la de Diputados las cosas serán diferentes ya que, si bien Morena tiene mayoría, en esta ocasión van a requerir de un operador constituido en “General de cinco estrellas” y allí no veo otro que el Doctor en Derecho Leonel Godoy Rangel, ya que el PRI con todo y su división interna jugará un papel de “bisagra” para que puedan avanzar las grandes reformas pendientes del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y los tricolores ya se adelantaron designando como su coordinador al complejo e incómodo Rubén Moreira Valdez, luego entonces para negociar con todas las fuerzas y no solo con el PRI se requiere de un perfil que tenga todas las “tablas” ese sin duda alguna es el ex Gobernador de Michoacán.

En Morelos como siempre las cosas serán muy complicadas, primera ocasión en la historia que un Gobernador no tiene un solo Diputado. Cuauhtémoc Blanco Bravo, apostó mal y solo por Cuernavaca, “lo que sembró cosechó”, si bien Morena es mayoría y el PAN segunda fuerza en un Congreso que Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y Rodrigo Gayosso Cepeda mal diseñaron para “controlar”; con el armado de un bloque compacto las dos mayorías pueden quedar rezagadas, ojo si se llega a consolidar lo que dicen están armando, los fantasmas del juicio político o de la revocación del mandato podrían abandonar su carácter metafísico y cambiar una vez más la historia de nuestro vilipendiado Estado.

Lo que sin temor a equivocarme urge es operación política en el legislativo; en lo federal veo el tema casi resuelto más si Morena resuelve por el Doctor Leonel Godoy Rangel, pero en Morelos ¿dónde están los operadores políticos?