Biología de la conservación

La semana pasada, al checar un artículo en el que estoy colaborando, estuve revisando algunas publicaciones muy interesantes.

Que -desafortunadamente- ya conocía y que a continuación describo de manera muy general. Y posteriormente me permito comentar que quiero decir con "desafortunadamente".

1) Están en mayor peligro animales grandotes, especialmente mamíferos, depredadores, así como aves furtivas, plantas epífitas, y en general especies consideradas especialistas. Hablando de vertebrados de gran tamaño, necesitan poblaciones grandes para mantener poblaciones viables (saludables ecológicamente). Este tipo de depredadores grandes se han disminuido gravemente en todos los biomas y la deforestación reduce el número de depredadores de gran tamaño que necesitan para subsistir. De la misma manera, animales de menor tamaño son más frecuentes con Homo sapiens (HS) y sus lugares alterados; por lo tanto, la mayor influencia de éste incrementa el efecto negativo de BI nativa. La disminución de tamaño de animales en lugares alterados, tiene un efecto cascada debido a que el aumento del número de especies de animales de menor tamaño reduce la abundancia de plántulas y árboles jóvenes.

2) Los organismos (OR) más socorridos son aquellos que son: i) invertebrados que son vectores de enfermedades, ii) plantas trepadoras o enredaderas, iii) especies (invasoras) pioneras, y iii) animales y plantas exóticas (que son "externas" al sitio de interés). Por lo tanto, muchos de estos factores son más ricos en OR que habitan sitios alterados; éste hecho indica que están muy relacionados con la perturbación y afectan negativamente la biodiversidad. Esto quiere decir que este tipo de especies (malezoides) en los bosques y selvas (p. ej.) son más abundantes ahí, mientras que se disminuyen los lugares conservados y las especies tolerantes a perturbación son más comunes en sitios antrópicos.

3) La actividad laboral del HS en áreas naturales tiene que ver con el incremento o la diminución de la Biodiversidad (BI). Entre más diversificada es la actividad (alejada lo más posible de sólo la agricultura), se protege más la BI, alejándose de la deforestación.

4) La tala de la vegetación como tal, y en general la apertura de nuevas áreas, por supuesto que es un factor muy determinante. Se eliminan directamente árboles y plantas asociadas (lianas y epifitas, p. ej.), que juntas son parte de las bases estructurales y funcionales de la vegetación y de los niveles tróficos. El derribo de árboles crea el efecto de borde que trae asociadas graves consecuencias para el ecosistema. Árboles de mayor tamaño, incluyendo especies con sombras (típicas de vegetación conservada), tienen una mayor contribución al ecosistema que los árboles de corta vida con la madera "blanda" y de especies arbóreas pioneras. No hay que olvidar el rol ecológico, tales como la polinización y la dispersión de semillas, que las especies vegetales arbóreas tienen, así como el control biológico que desempeñan en lugares especialmente conservados (p. ej.).

5) El incremento de las carreteras no tiene un efecto directo en la BI pero sí con el HS como tal; por lo tanto, la extensión de esta red de carreteras está relacionada con la entrada de población humana y por ende la transformación general del ambiente fragmentado con un efecto antrópico cada vez mayor. Esto está indirectamente relacionado con el incremento de población rural, debido a que la red de carreteras aumenta la influencia del HS, y por ende (una vez más) de especies de regiones perturbadas.

Todas estas premisas tienen mucha lógica; ¡ya lo sabíamos! Si uno revisa diferentes tratados de Conservación Biológica (de hecho, hay una importante revista científica llamada así) se dará uno cuenta de que estos principios están ahí. Esto no quiere decir que no se haga investigación de este tipo; sin embargo, lo que también es un hecho es que ya no tenemos mucho más tiempo para (sólo) hacer eso. Necesitamos -además- estrategias reales para ayudar a que se conserve la BI. Catástrofes como las pandemias (p. ej.) están muy relacionadas con todos estos seis anunciados, particularmente con el número dos.

Creo que ahora se entiende porque se usan los guiones de la palabra del primer párrafo… "desafortunadamente".