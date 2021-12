Ay de Urióstegui y Arredondo

A nadie conviene menos la bajísima popularidad de los salientes alcaldes Francisco Villalobos Adán (Cuernavaca) y Jesús Corona Damián (Cuautla), que a José Luis Urióstegui Salgado y Rodrigo Arredondo López, respectivamente, quienes los sucederán a partir del primer día del 2022. Cierto que la baja popularidad de los alcaldes salientes en algo contribuyó a que Urióstegui y Arredondo ganaran los comicios de junio pasado; pero el escaso respaldo popular no es el resultado de sólo de la terrible personalidad política de los ya casi ex alcaldes (hay políticos mucho más insufribles y no tan mal evaluados), sino de una colección de fallas administrativas y en la dotación de servicios públicos que configuran la inoperatividad de los ayuntamientos que presidieron y que entregarán, como están, a sus relevos.

En Cuernavaca, José Luis Urióstegui obtuvo el 31.5% (48 mil 619) de los votos totales, casi once mil más que su más cercano contendiente, y posterior a la elección ha logrado el apoyo de muchos ciudadanos más esperanzados de que las cosas cambien. La misma tendencia ha logrado Rodrigo Arredondo, por quien votaron 17 mil 709 cuautlenses, 25.6% del total de quienes fueron en junio a las urnas, y casi 7 mil 500 más que su rival más cercano; también Arredondo ha ido sumando apoyos en los últimos meses. El fenómeno es natural, el relevo en las alcaldías supone cambios profundos en la forma de hacer las cosas y ofrece la esperanza de que muchos de los problemas que se vieron en las administraciones salientes serán atendidos, corregidos y superados (las tres cosas), por quienes ganaron en la elección anterior. Esta esperanza se traduce en un respaldo importante previo a la toma del poder y en las primeras semanas de éste, sin embargo, suele desvanecerse rápidamente si no hay resultados o percepción de resultados inmediatos.

Y justo ahí está el problema para los nuevos alcaldes. Sin dudar su capacidad administrativa, que ya tendrán oportunidad de demostrar, las expectativas ciudadanas son altísimas, los problemas se han agravado en las últimas semanas y, mala noticia, el modelo de asignaciones presupuestales no cambió un ápice, lo que se traduce en escasísimas participaciones de los gobiernos estatal y federal para cada municipio.

La polarización del Congreso, que impidió acuerdos necesarios para aprobar un presupuesto que destinara más recursos a las alcaldías, a través de partidas etiquetadas o devolución de participaciones federales retenidas por el gobierno estatal, terminará por asignar a los ayuntamientos cantidades similares a las que tuvieron en el 2021. Si a eso sumamos lo complicado que será, en medio de la crisis económica, lograr mayor captación de recursos propios, y la urgencia de miles de ciudadanos que han esperado por décadas ya por seguridad, agua potable, limpia eficiente, mantenimiento y dotación de infraestructura, fomento a la inversión y el empleo, y otras mil deudas municipales, el reto para Urióstegui y Arredondo será mayúsculo. Ambos, por cierto, tienen el apoyo de los partidos que los postularon, y los dos, PAN y Morena, usarán esas administraciones como carta de presentación para la elección del 2024. Dependerá de sus resultados.

