Autoridades innegables

Aunque probablemente la mayoría de los eventos de violencia de mayor impacto se encuentren contemplados en las estadísticas oficiales, la organización Causa en Común, presenta y analiza los principales hallazgos sobre eventos que pueden ser catalogados como “atrocidades”, a partir de fuentes periodísticas, durante los meses de enero a octubre de 2021. Es importante subrayar que las atrocidades que forman parte de este documento son “sólo” ejemplos de una galería de horrores, toda vez que, del total de este tipo de eventos, solo algunos son difundidos por los medios de comunicación. Dos aclaraciones: el recuento de atrocidades es lo más completo posible, pero no es exhaustivo; por otra parte, a lo largo del año se incluyen o modifican algunas de las categorías que se utilizan para este ejercicio, dependiendo de la información que es posible recabar. Por ello, la relevancia de este informe no está en la exactitud de los números, sino en la cantidad y naturaleza de los eventos que se registran. El informe Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, también acusa a los distintos gobiernos de ser prácticamente incapaces de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, como resultado de la obstrucción política primordialmente. Exhorta a México a crear un organismo de investigación internacional, basado en México, con el poder para investigar los crímenes atroces y la corrupción. “Atrocidades innegables” incluye más de tres años de estudio por parte de Open Society Justice Initiative y de cinco organizaciones mexicanas independientes de derechos humanos: La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC). Como parte de la entrega anual del estudio “Galería del horror: atrocidades registradas en medios periodísticos”, Causa en Común reveló que, durante enero de 2021, se cometieron en el país, por lo menos, 453 hechos de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades. Para efectos del estudio, se define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror. Durante el primer mes del año, la tortura fue el tipo de atrocidad que se registró con más frecuencia en los medios locales y nacionales, con al menos 84 casos, donde Veracruz tuvo un mayor número de víctimas, con 15. El 18 de enero, fueron abandonados 12 cuerpos sobre la carpeta asfáltica, con signos de tortura, en Las Choapas, Veracruz. El hallazgo de cuerpos o restos humanos en fosas clandestinas fue la segunda atrocidad más frecuente, con al menos 73 hechos, siendo Jalisco la entidad con más casos registrados, con 18. Entre los tres principales crímenes de extrema violencia, sobresalió el calcinamiento de personas, con al menos 61 casos, entre los que se encuentran las 19 personas calcinadas halladas en Camargo, Tamaulipas. Ese registro ubicó al estado como la entidad con el mayor número de casos de calcinamiento durante enero. Guanajuato encabezó la lista en tres tipos de atrocidades: descuartizamiento y destrucción de cadáveres, con al menos 13 casos; masacres, con al menos ocho; y asesinato de funcionarios públicos, con al menos dos. En las diversas categorías de atrocidades, se registraron 512 víctimas. Resalta el asesinato de niños, niñas y adolescentes, con 41 casos, y el asesinato de mujeres con crueldad extrema, con 34 registros. En Aguascalientes, una mujer de 25 años, embarazada, fue asesinada y desmembrada por varios hombres y sus restos fueron abandonados en un tambo. Cabe destacar que habrá un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por los medios, y que permanecen aún sin ser conocidas. Los estados con más víctimas de atrocidades registradas fueron; Guanajuato (con 66), Zacatecas (con 53), Jalisco (con 45); Chihuahua (con 39), y Sinaloa (con 37). Los estados con el menor número de víctimas de atrocidades registradas fueron Colima (con 4), Aguascalientes (con 3), Baja California Sur (con 1) y Coahuila (con 1). Los estados de Campeche, Nayarit, Querétaro y Yucatán no registraron ninguna víctima puesto que no hubo registros periodísticos de atrocidades en estas entidades durante el mes. Ante estos hechos atroces, que se esconden en índices delictivos inadmisibles, el gobierno federal y locales continúan sin estrategias claras de seguridad; sin planes para desarrollar fiscalías eficaces; sin definiciones para recobrar el control de los penales; y sin programas para la prevención de la violencia. Por ello, Causa en Común insiste en el imperativo de rescatar a las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia, como única vía para reducir la impunidad y la inseguridad. Son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país. Es evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.