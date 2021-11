¡Austeridad juarista y republicana! Juárez, Andrés Manuel y Santiago Nieto

Dicen los canonistas que “La Iglesia castiga más el escándalo que el pecado". Si citáramos la pederastia en los últimos años en Francia y la violación de miles de niños por miles de curas sería más que suficiente para ilustrar nuestra afirmación, porque desafortunadamente no ha pasado nada en Francia, excepto la reducción de católicos de más de cien al treinta y dos por ciento; pero las sanciones son por el escándalo y no por la gravedad del delito cometido.

Mutatis Mutandis, la boda reciente de Santiago Nieto y Carla Humphrey, tienen las características de escándalo que superan al Derecho y a la realidad de que él como hombre, ciudadano ejemplar, honesto, íntegro, porque no se le acusa a pesar de que el cargo tan importante de actos de deshonestidad, si no su pecado, si así se le puede llamar, ha sido el lujo; la extravagancia; el no guardar las apariencias a pesar de haberse ido a casar a Guatemala, y de que es un hombre público con relaciones, con diferentes sectores dada su trascendencia política y académica, de la que debe subrayarse que se recibió como abogado en la Universidad de Querétaro, ejerce la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Panamericana y en la Máxima Casa de Estudios en la Facultad de Derecho, su División de Posgrado recibió el grado de Doctor en Derecho; incluso ha escrito más de 10 obras en materia electoral que son muy importantes y que en algunos casos se usan como libros de texto.

Más allá de ésto, hay que subrayar que Andrés Manuel gobierna con hechos, alguna vez dijimos parafraseando un aforismo latino “Facta Non Verba” porque la democracia auténtica que realiza Andrés Manuel es con hechos no con palabras; su ejemplo es Benito Juárez y lo ha hecho una realidad en el siglo XXI, y desde que recibió la Presidencia de la República. Es evidente que la sanción a este hombre de 48 años de edad, con todo lo propio de esa edad, haber sido y ser un triunfador, es desde nuestra perspectiva también que debe separarse la vida pública de la privada, y en este caso más porque decidir contraer matrimonio en esa ciudad y que se hubieran ido en el avión entre otras personalidades, por ejemplo el Director del Universal Ealy Ortiz y otros, la nebulosa que no se acaba de aclarar sobre los 35 mil dólares que iban en ese mismo avión; la renuncia de Paola la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México y otros pormenores, nos llevan a la conclusión de que fue destituido o renunció, más bien nos inclinamos por esta última situación, por honestidad y por como lo dijo “Mi lealtad a Andrés Manuel y mi amor a Carla”.

Evidentemente que la democracia es donde se gana y se pierde; y en el caso concreto de Santiago Nieto, estamos seguros de que más pronto que tarde pasará nuevamente a formar parte del equipo político de Andrés Manuel, sobre todo porque es un hombre que ha probado la honestidad y la integridad en todos sus diferentes eventos, y además ha podido después de haber resuelto problemas como fiscal electoral en los tiempos de Peña Nieto, y donde renunció precisamente por las persecuciones, y que es una realidad, sobre todo que nuestros distinguidos lectores deben entender que un hombre de 48 años, en la plenitud física, intelectual, democrática, política, pues dejaría ser humano si no tuviera debilidades, y en el caso concreto querer integrar una vida conyugal, una familia, al margen de que sea su segundo matrimonio y tenga hijos e hijas, es un ejemplo que es importante que debemos subrayar y no hacer leña del árbol caído, por eso pensamos que es muy digna la forma en que él lo ha hecho, porque no lo corrió el Presidente ni lo cesó; tuvo la necesidad de regresar a México, y en el mismo día, de ahí dirigirse del aeropuerto al Palacio Nacional a entrevistarse con el Presidente y presentar su renuncia al cargo por razones personales, y porque quizá, aquí podría ser censurado porque la política del actual sistema, del actual gobierno, es de austeridad, democracia, pero de adeveras, y de quien lo dude ahí está el ejemplo de Andrés Manuel, ni casas ni coches, ni riquezas, si bien se le critica que sus hermanos o familias hayan recibido cantidades, uno como político, como padre o como madre etc. no puede responder por los actos que realicen los demás; en el caso concreto de Andrés Manuel es un ejemplo que hay que seguir en vivo de la democracia, pero además después de este problema de Santiago Nieto seguramente que pronto lo veremos nuevamente en las filas más importantes, en primera línea del Presidente de la República, y donde él seguramente habrá entendido ya la lección de la austeridad; por eso decíamos que en este caso su derecho como persona particular, privada, a casarse nadie se lo puede impedir; lo que fue más allá y que el Presidente de la República tiene razón es en sancionar los escándalos, las extravagancias, de ir más allá de la autoridad republicana, porque debe gobernarse con el ejemplo como lo hace Andrés Manuel.

CONCLUSIÓN ÚNICA

La vida particular de los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel, debe seguir también la línea de la austeridad. Seguir el ejemplo del Presidente es difícil, pero como él ha dicho los que estén en el servicio público esta es la línea y si no, pueden irse a la iniciativa privada y vivir como quieran, pero en el país; en el gobierno de Andrés Manuel hay que observar la dignidad juarista, personificada y vuelta a nacer en Andrés Manuel y que quienes formen parte de este gobierno deben seguir el ejemplo de la austeridad republicana y la medianía juarista como decía el prócer de Oaxaca.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com