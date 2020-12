Aumeto al salario mínimo, otro éxito de Andrés Manuel

No nos equivocamos cuando en su momento sufragamos por Andrés Manuel. Los que menos tenemos seguimos siendo la clase más beneficiada por el Presidente. Los miserables incrementos del salario mínimo de los gobiernos, tanto del PRI cuanto del PAN han quedado superados con este incremento. Incluso en la frontera norte el salario mínimo será de 213.39 pesos diarios.

Como un milagro se calificaba en el mundo que los mexicanos pudiéramos vivir con los miserables salarios mínimos que había en el país. La caja de resonancia que constituyó la iniciativa privada, con el argumento de que si sube los salarios mínimos se incrementa al doble la inflación; ha quedado como eso, como un fantasma; como una verdad a medias, que hoy la iniciativa privada la cambia para decir: si incrementan el salario en ese nivel muchas empresas van a cerrar; y no les falta razón desde el punto de vista de sus beneficios.

Los argumentos baladíes y sin sentido, de que hubiera incrementos, incluso en la época del alto vacío, fueron de centavos, y después de que como dice Labormax “el siniestro Felipe” también fue de miseria; Peña Nieto siempre complaciente con la iniciativa privada dejó de lado las necesidades de los que menos tenemos, y nuestros salarios mínimos siguieron siendo una burla en todos los órdenes.

Para el 1 de enero de 2021, en el país el salario mínimo que deberá pagarse a un trabajador será de 141.70 pesos, y por la circunstancia de la zona libre de la frontera norte, que la competencia con los norteamericanos es muy grave, es mayor el aumento, y ahí se va cotizar en 213.39 pesos; esto multiplicado por 30 nos van a dar salarios mensuales de más de 3 mil y más de 4 mil pesos para los mexicanos.

Era obvio que la iniciativa privada por unanimidad no apoyaría esta iniciativa. Sus metas siguen siendo las mismas. Explotar a los trabajadores; enriquecer a los empresarios, y a costa de que las familias han vivido de milagro hasta hoy, los empresarios se niegan, pero esto ya es una realidad, es la ley, ya está acordada y publicada en las normas oficiales; y como dije a partir del día primero del año 2021, quienes percibíamos un salario menor podremos aspirar al que hemos señalado.

Seguramente hay que considerar, y ni siquiera me voy a tomar el trabajo de mencionados, que los de la iniciativa privada, los conocidos de todo el mundo, dirán que el país va a quebrar; que es una locura; que Andrés Manuel no sabe lo que hace; pero ninguno va reconocer que era urgente, necesario, indispensable, que se nos incrementara el sueldo para poder vivir con más dignidad; no debemos olvidar que el salario mínimo debe ser suficiente según las propias leyes mexicanas para el trabajador y su familia; para que vivan cuando menos, como decía Benito Juárez en la medianía; no estamos pidiendo lujos sino solamente que se nos considere, que dentro de la escala mundial nuestros sueldos han sido paupérrimos, de miseria y de vergüenza.

Reconocer también que es uno de los efectos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el nuevo T-MEC, es importante, porque si bien Peña Nieto lo firmó antes de irse, fue Andrés Manuel quien hizo las negociaciones para que se aprobara y finalmente se mejoraran las perspectivas y los salarios de los trabajadores, tratando de homologar con los de Estados Unidos a nuestros paisanos.

CONCLUSIÓN

No es una acción electorera. No es una limosna a los trabajadores. No es darles una dádiva, sino lo que merecen, lo que han ganado, lo que mínimo necesitan para vivir, y que afortunadamente ya la Comisión Nacional de salarios mínimos así lo ha comunicado en forma oficial, y esto ya es una realidad.

Si usted que me honra leyendo esta columna quiere que México siga progresando, hay que votar el día 6 de junio del año 2021 por MORENA; sus candidatos; por los programas de gobierno de Andrés Manuel, porque de otra manera; imagínense ustedes, tener que negociar con los tres partidos, el PRI, el PAN y el PRD, que como dije en la columna anterior solamente los une y los amalgama el dinero.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com