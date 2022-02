¿Así somos los animales?

Anteriormente ya he hablado de algo que pienso que es un atributo de los seres humanos (SH), especialmente los mexicanos, que es: la fraternidad. Algo que implica el apego a ciertos principios básicos, de afecto por la naturaleza, especialmente por nuestros congéneres.

La semana pasada fui testigo de dos casos que desgraciadamente son muy frecuentes en México, que no me enorgullecen en lo más mínimo. Tras ocurrir un lamentable y aparatoso accidente (donde se involucró a un tráiler que transportaba algunos productos), cientos de pobladores empezaron a saquear dichos productos, tras este penoso evento; incluso automovilistas participaron en el robo de cartones de cerveza, en lugar de auxiliar al conductor que sufrió lesiones graves, y esperaba ser rescatado dentro de la cabina. Sí, desgraciadamente falleció ese SH, en presencia de dichas personas aferradas a esos botes de cerveza. Se nos olvida que este tipo de auxilios es frecuente y a cualquiera le puede suceder un accidente. En este caso, dicha gente estaba más preocupada en tomar la mercancía, que hacer una llamada para conseguir una ambulancia. Desgraciadamente es muy común observar dichas atrocidades. De lo que sí vi es que un SH (un conductor de un camión) se estaba muriendo tras un accidente que había sufrido. Por el contrario, existen maravillosos ejemplos de animales (mamíferos, p. ej.) en los cuales se manifiesta la compasión entre ellos, particularmente cuando son de la misma especie. Actualmente, con las redes sociales se han divulgado ejemplos grabados de animales que son prodigiosos por demostrar el interés por sus congéneres, e incluso por otros grupos diferentes a su especie.

A menudo se dice que estas mismas conductas en contra de los animales, están relacionadas con el sacrificio de los animales en general, o con instintos similares consigo mismo o con otros miembros de su familia. Pues no le quiero hacer al psicoanalista, pero yo creo que los animales, en general, no tenemos la “culpa” de ese tipo de actitudes. Es un hecho que -por supuesto- en la naturaleza existe la competencia, la continua lucha del más apto, pero esto del SH de robarse las cosas cada vez que hay este tipo de eventos (accidentes), es muy reprochable del mexicano, por decir lo menos.

Un “argumento” que dan algunas personas es que dichos bienes se encuentran “desprovistos” a la intemperie, ya demás están asegurados. Suponiendo que en la mayoría de los casos sí están asegurados, esto no significa que sea nuestro, y que podamos robarlo, ¿o sí? Lo que el presidente de México (AMLO) dice -y que estoy totalmente de acuerdo- que debe haber una ética, una moral del SH, particularmente el mexicano. En este sentido, hay un “pueblo sabio” (PS). Sí existe un PS -pero desgraciadamente- no todos somos iguales, dijera él mismo. Su servidor ha sido testigo de infinidad de muestras de solidaridad y afecto de muchos mexicanos, particularmente en regiones rurales; pero, así como hay mucha gente muy noble, hay personas que no lo son tanto. Pensar que todos somo iguales es un gran error y las políticas de Estado deben estar mejor pensadas, mejor planeadas, para evitar al máximo la transmisión de mensajes equivocados.

Por otro lado, yo supongo que esta costumbre de robarse lo que no es de uno después de un accidente de camión, es menos frecuente en otros lugares del planeta. Sin embargo, otra opción sería que es más o menos igual; sería un problema, por lo tanto, del Homo sapiens como tal; de ser así, que Dios… nos agarre confesados.