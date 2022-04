Apuntes personales sobre el voto

(segunda parte)



Ahora comprendo el valor de mi voto, el siglo XXI iniciaba bien para la democracia mexicana:

Las elecciones del 2000 nos dejaron un buen sabor de boca. Habíamos ganado nuevamente la capital del país y Andrés Manuel López Obrador se perfilaba como el sucesor del líder y tres veces candidato de la izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.

Pero sobre todo habíamos vivido por primera vez la alternancia política en México a través del voto libre. Los votos se contaron y se respetaron, a partir de un árbitro electoral ciudadanizado e imparcial, el IFE, y de un presidente de la República que supo ser un demócrata y reconocer la derrota de su partido. El voto mayoritario mandó al PRI a la oposición y acabó con el régimen de partido de estado que por más de 70 años había dominado.

Llegamos a votar en el 2006 con las encuestas a favor del candidato del PRD, se percibía mucha confianza, en exceso. La campaña fue de más a menos para la izquierda y para el día de la votación la elección estaba cerrada con Calderón; los votos se contaron y el resultado todos los conocemos: la diferencia fue de menos de medio punto porcentual, lo que vino después también. En Morelos también se perdió la gubernatura aunque López Obrador ganó el estado, el voto diferenciado y el pésimo candidato del PRD fueron la clave de la derrota estatal.

El conflicto post-electoral fue muy serio, el desgaste para el IFE y para el Tribunal Federal Electoral también. Fueron 6 años de tensión entre el principal líder opositor y el entonces presidente del país, sigue el pleito, mientras el PRI se reagrupaba en torno al gobernador del estado de México: Enrique Peña Nieto.

Para el 2012 el candidato del PRI llevaba una ventaja cómoda, el desgaste de gobierno del PAN era evidente, el PRD repitió la tradición cardenista y por segunda ocasión fue AMLO el candidato. Se argumentó fraude electoral, sin embargo los votos ahí estaban, no había nada que hacer. En Morelos se ganó la gubernatura del estado con el PRD, sus expresiones internas como Morena y con el voto ciudadano, .

El voto en la elección presidencial del 2018 fue un ejercicio democrático único. Mi voto, por tercera ocasión, fue para López Obrador. Al igual que más de la mitad de los perredistas del país y del estado. Complicado explicar las razones, dicen que el voto razonado no existe, todos votamos con las emociones, no con el cerebro. El histórico triunfo de AMLO también fue nuestro, de miles de ciudadanas y ciudadanos con o sin militancia partidista que deseábamos un cambio.

Mi voto para la gubernatura, la presidencia municipal de Cuernavaca y a las diputaciones local y federal fueron exclusivamente por simpatía con los candidatos; el factor partidista lo hice a un lado y seguí la voz de mi conciencia y de mis convicciones. La disciplina partidista no pesó en mi decisión.

Ese es el valor del voto libre

Para seguir teniendo la posibilidad de seguir ejerciendo nuestro derecho a votar o no votar, es indispensable contar con un árbitro fuerte y confiable: el Instituto Nacional Electoral, el INE, sin duda lo es.

Los consejeros son nombrados con mayoría calificada por los diputados del Congreso de la Unión, a propuesta de los grupos parlamentarios y después de una amplia consulta a la sociedad. Los representantes populares emanados de los partidos políticos son los que nombran a los consejeros electorales. Que nadie se llame a engaño.

El INE es una institución fundamental para el estado mexicano que debemos de cuidar si queremos seguir viviendo en democracia y ejercer el voto de una manera libre.

El INE no hace las leyes, eso es un asunto de los partidos y de los diputados. El árbitro únicamente tiene la obligación de aplicar la ley a todos por igual. Eso no les gusta a los que no saben perder y a veces ni cuando ganan quedan conformes.

El domingo 10 de abril guardaré mi voto, es mi derecho; mi voto vale mucho como para exponerlo en una ocurrencia sin sentido.