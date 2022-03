Apuntes personales sobre el voto

(primera parte)

Ahora comprendo el valor de mi voto:

La primera vez que tuve la edad para poder votar en una elección presidencial fue en 1982. En ese entonces las elecciones las organizaba el gobierno a través de la Comisión Federal Electoral (CFE) que presidía el secretario de gobernación. La CFE la integraban un representante de cada una de las cámaras legislativas y un representante de los partidos políticos con registro. El gobierno en ese tiempo era juez y parte, organizaba las elecciones, contaba los votos y calificaban las elecciones la mayoría de los mismos diputados electos. En ese entonces no se distinguía en donde acababa el gobierno y en donde empezaba el partido, el PRI. El presidente era el auténtico líder del partido, y el que dirigía al partido era a su vez nombrado de facto por el presidente. Una de las máximas altas expresiones del enorme poder presidencial era el “dedazo” con el cual se designaba al sucesor del inquilino de los Pinos. El destape era la presentación en sociedad del que sería con absoluta certeza, el siguiente presidente de la república. En este escenario tomé la decisión de no votar, ¿para qué?, no tenía sentido, el resultado estaba cantado: el presidente sería Miguel de la Madrid a partir de la decisión de José López Portillo; lo que seguía era mero trámite disfrazado de democracia. En esa elección la oposición más fuerte era el PAN, su candidato Pablo Emilio Madero obtuvo el 15% de los votos frente al 70% del PRI y su maquinaria. La izquierda tuvo apenas arriba del 3% y Doña Rosario Ibarra de Piedra participó por primera vez como candidata por el PRT, partido sin registro.

Llegaron los tiempos electorales en 1988 y con ellos la competencia. Surge el Frente Democrático Nacional (FDN) y la candidatura del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como un desprendimiento del PRI, como lo había anticipado Octavio Paz, y de la izquierda. El PAN postuló a un carismático empresario del norte: Manuel Clouthier. Muchísimos ciudadanos nos identificamos con alguna de estas propuestas. En particular decidí apoyar a FDN. Fui a votar con entusiasmo y ánimo de cambio; en el ambiente social y electoral se respiraban las ganas de un cambio.

Oficialmente el secretario de gobernación que presidía el CFE, Manuel Bartlett -hoy dirige a la Comisión Federal de Electricidad- declaró la caída del sistema, con esto se perfiló el triunfo de Salinas de Gortari con un porcentaje mayor al 50%; el sistema no se podía permitir que fuera menos.

No tengo idea del tamaño del fraude, el sistema se cimbró, se cayó, y se calló. Nos dimos cuenta todos que, por primera vez con el voto opositor, asomaba la posibilidad de ganarle al PRI-gobierno.

Llegó 1994 y con esto la esperanza de llevar, ahora sí, a Cárdenas a la presidencia de la república. Nos metimos de lleno a la campaña, al cuidado de las casillas, a la promoción del voto, sabíamos que a pesar de que ya existía el IFE, aún lo presidía el secretario de gobernación. No se logró el triunfo. El PRI se llevó la elección con su candidato Ernesto Zedillo, sustituto de Colosio, asesinado en marzo de 1994. Sin duda la muerte de Colosio y el surgimiento del EZLN en Chiapas marcaron el ánimo de la gente y la elección.

Fue hasta el año 2000 cuando ya con un IFE ciudadanizado, presidido por José Woldenberg, se pudo derrotar al PRI-gobierno e iniciar la primera alternancia política en México. Mi voto por tercera vez fue por Cárdenas, a sabiendas que no ganaría, lo hice por congruencia, por disciplina partidista, y por reconocimiento a quien sin duda abrió el camino a la democracia. Para mí fue el voto de la nostalgia. El triunfo de Fox también lo sentí propio.

El relevo de la izquierda perredista se estaba gestando en el gobierno del Distrito Federal con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

La posibilidad de abrir el sistema y de consolidar la primera alternancia democrática en México se fue construyendo poco a poco, paso a paso, hasta llegar al fuerte andamiaje con el que hoy en día contamos con el INE. De aquella Comisión Federal Electoral apéndice del gobierno con presencia de los partidos, al Instituto Nacional Electoral; una institución que goza de autonomía, reconocimiento social y credibilidad de la mayoría de los mexicanos.

Hoy el INE y el andamiaje democrático construído por décadas están en peligro.

Esta historia continuará…..