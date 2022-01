Aprobada, la consulta ciudadana para la revocación de mandato

Con la participación de personas inscritas en el Padrón Electoral Oficial, del Instituto Nacional Electoral, 17 Estados de la República han logrado rebasar el mínimo que la ley señala para que proceda esta convocatoria.

En orden alfabético se han alineado como creyentes y practicantes de la democracia los Estados, que al margen de los colores y gobernadores que tienen actualmente, quieren que esta práctica jurídica de la revocación del mandato forme parte de la historia y sea trascendente, no sólo para el gobierno de Andrés Manuel, sino para los que siguen; aquí incluso yo especularía, sobre qué hubiera pasado si con los anteriores Presidentes esto hubiere sido una realidad, probablemente se hubieran podido evitar gravísimos problemas que son del dominio público en los ejercicios presidenciales de los anteriores, que se separan de la victoria de Andrés Manuel en el año 2018; estos Estados son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Se han verificado con todos los mecanismos legales que las firmas hayan sido auténticas, originales y que no habido “cachirules” o trampas como las que pretendió hacer Fuerza por México con Calderón y la señora Zavala, que por esas prácticas no lograron en su momento ni siquiera el registro de su incipiente partido político. Los demás Estados de la República, los otros 15, se siguen sumando y seguramente se rebasará el tres por ciento de inscritos en el padrón, lo que ya desde ahora apunta una inercia que será desde nuestra perspectiva favorable a Andrés Manuel, porque si 30 millones de votantes lo escogimos en el 2018, ratificaremos que le tenemos confianza, que nos gusta su manera de gobernar, que los resultados están a la vista, que las obras fundamentales como el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas o el Tren Maya, están ya en etapas finales, como por ejemplo que el aeropuerto se inaugure en el mes de marzo, actualmente se celebran vuelos de prueba, y así va lo demás. Igualmente hay que considerar que no debe haber temor ni de partidarios de la Cuarta Transformación ni de sus detractores, porque este es un ejercicio inédito, histórico, que marcará un parteaguas en la historia moderna del país, porque a partir de este momento, cuando el 10 de abril se realice la Consulta ya no habrá forma de que esto se vaya para atrás; y sea quien fuere quien gane las elecciones en 2024, a los tres años podremos nuevamente juzgar si quien está, debe o no seguir como mandatario.

El temor infundado de la reacción, la extrema derecha, la intermedia, el yunque, los neoliberales y los calificativos que usted les quiera poner, son absurdos y seguramente se esconde un temor, porque evidentemente y es nuestro pronóstico, Andrés Manuel saldrá fortalecido; y en consecuencia, si pensamos que es abril y que en junio habrá elecciones en seis Estados de la República para escoger nuevos gobernantes, es muy posible que la fuerza de Andrés Manuel, tenga una plusvalía y actúe en favor de los candidatos de MORENA en las seis gubernaturas que se van a disputar; de ser positivo el resultado seguramente que estaríamos ya a un paso de que en el año 2024, con más de 20 Estados en poder de MORENA y de la Cuarta Transformación, se podría asegurar la continuidad del gobierno de Andrés Manuel, desde el punto de vista de la línea izquierda, y sobre todo porque hay candidatos, precandidatos o aspirantes que son partidarios de estas líneas; y que piensan, actúan, y así están ejerciendo sus cargos como Secretarios de Estado o como Gobernadores o Gobernadoras del país, en favor de la democracia y de los que menos tienen.

Para nosotros las perspectivas de la consulta para el 10 de abril es que habrá una votación masiva, y esto es muy importante, porque puede ser vinculante el resultado, si acudimos el 40% de los inscritos en el Padrón, que en números redondos serían 36 millones de personas en todo el país que podemos sufragar en las 162 mil casillas que se van a instalar, a pesar de las situaciones de carácter económico que se han estado manejando, para que ratifiquemos la confianza en Andrés Manuel y que al país le vaya mejor.

CONCLUSIONES

Primera. La consulta es una realidad.

Segunda. Andrés Manuel quedará fortalecido y el 10 de abril estaremos celebrando que haya una resolución vinculante, sobre todo en favor del Presidente de la República.

Tercera. Que entre los efectos positivos que se van a dar en favor de México, las mexicanas y los mexicanos, la democracia y las formas de hacer gobierno, serán para beneficio de todos los mexicanos y las mexicanas.





Licenciado en Derecho.Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com