Aposté por la libertad. La encontré en México: Walter Reuter (II)

El mundialmente famoso fotógrafo berlinés Walter Reuter, menciona que “al huir rumbo a España, dejé atrás la casa en que nací con un padre ario, estricto y violento y un régimen nazi que odié”, me dice con una tibia sonrisa pintada de melancolía al evocar su lejano hogar, mismo que hoy luce una placa externa en su honor.

“Al llegar a España me sumé a los miles de jóvenes alemanes que como yo viajábamos de aventón dejando atrás la ´peste marrón´, (color de los uniformes nazis), íbamos a sumarnos como voluntarios a favor de la República. De esta manera, tiramos por la borda la jerarquía militar nazi y creamos una juventud socialista autónoma. Para vivir dormíamos en cualquier banca de parque o tienda de campaña, todo con tal de sentir la libertad. Al fracasar la república salimos huyendo de España y al entrar a Francia me detuvieron por ser alemán y como intenté escaparme me enviaron a una prisión francesa en Argelia al Norte de África. Al fin, mi esposa obtuvo un salvoconducto que la gente del diplomático mexicano Gilberto Bosques nos consiguió y cuando mi esposa Sulamith Siliava me hizo llegar a la prisión Colombe-Bechar unas letras que decían: ´El presidente Lázaro Cárdenas de México apoya a los refugiados (aunque ya no era presidente en ese momento). Te espero (tal día a tal hora) en Casablanca, si no llegas, te quedas´. Así es que hablé con el comandante francés que supo entender mi situación, me despedí de él y salí rumbo a la libertad por mar hacia México”, esto último lo resalta por su parte asimismo Hely Reuter, la hija menor de las tres que tuvo con Ana su segunda esposa con la que contrajo matrimonio al fallecer Sulamith dos años después de su llegada a nuestro país.

Así, lo refirió Hely: “El único equipaje de mi padre era un rollo de fotografía. Había cambiado su ración de vino por un permiso para sacar algunas fotos con la cámara de un guardias del último campo de concentración de donde salió rumbo al exilio. Ese rollo lo apretó fuerte en su mano y son las únicas fotos que pudo tomar durante su cautiverio de dos años”. Cabe resaltar que Hely Reuter desde hace varios años emprendió el rescate del material fotográfico que tuvo que abandonar su padre en varios países al salir huyendo por combatir a los regímenes fascistas en España y Alemania. Ya lleva más de 140 mil fotografías recuperadas. Reuter no fue un intelectual, no escribió largas cartas, ni crónicas, ni diarios que hayan podido sobrevivir. “Encontrar las fotografías de Reuter tomadas entre los años 1935 hasta los primeros años de los 40 y que constituyen verdaderos testimonios de víctimas de guerra, fue un triunfo. Buscamos en archivos y bibliotecas durante años hasta que dimos con ellas”, mencionó a su vez para Deutsche Welle, (Servicio de Radiodifusión Internacional Alemán), su compatriota Diethart Kerbs, un educador de arte e historiador cultural fotográfico además de camarada y compañero de lucha juvenil de Reuter.

Leyendo parte de su vida y de acuerdo a mis pláticas con Reuter, y su hija Almuth Reuter, constato que mi entrevistado fue un hombre íntegro que vivió siempre con principios muy claros y definidos, prefirió la permanente pobreza antes de ir en contra de sus convicciones, así, captó como nadie las razones o las sinrazones de los índígenas de nuestro país y que plasmó a lo largo de su vida adulta en más de 40 peliculas (ficción y documental) como director, productor, escritor y obviamente director de fotografía, los títulos son entre otros: Danzas Mixe en colaboración con Juan Rulfo; The big drop con José Luis González de León Quintanilla, (mi primo hermano); El brazo fuerte, con Giovanni Korporal. entre otras, además colaboró en más de 50 publicaciones prestigiadas de gran parte del mundo como National Geographic. Este hombre que demostró con su obsoleto y vetusto equipo fotográfico que empeñaba un sábado sí y otro también, que no se necesitan lujosas cámaras para grabar imágenes que valen más que mil palabras; que pese a todo lo vivido nunca perdió la capacidad de asombro; y que aunque varias veces tuvo que comenzar de nuevo “en ceros” económicamente su vida, nunca negoció sus convicciones, ni trabajó en lo que consideró denigrante. “Nada que afee a México”, me dijo.

Pero, sobre todo, Walter Reuter que siempre buscó la libertad y la encontró en México, fue un ser humano que ni aún las condiciones más adversas que vivió, jamás le tornaron duro el corazón. Parte de sus cenizas reposan en el pueblo San Andrés Chicahuaxtla, del que los Triquis de Oaxaca lo nombraron Mayordomo en vida. Y Alemania que luego de años, reconoció su enorme talento, creó el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, galardón dirigido a periodistas mexicanos. Cuando termina la entrevista, me despide con su mirada de niño que afoca, que se mete dentro de uno hasta dar en el blanco. Ya en el ocaso de su vida, miraba su existencia como si contemplara un escenario. No hablo de proyectos, vivía día a día, sólo los recuerdos lo invadían, tercps. una y otra vez.

Unos, los menos, afloraban, otros, se quedaban suspendidos en lugares lejanos que solo él veía. Antes de retirarme, el genial fotógrafo se queda quieto, sabía que estaba cerca de volverse una leyenda y que mientras tanto debía vivir con lo que quedaba en su memoria. Sus ojos, de un inmenso azul, los mismos de otros tiempos que cautivaron a tantas mujeres, al dejarme de mirar, se posaron en la lejanía, más allá del ventanal junto al que estaba sentado. En ese momento, sólo él escuchaba el rumor de sus pensamientos mientras el vuelo de recuerdos que siempre lo acompañaron, lo invade. Al salir, di gracias a la vida por el privilegio de esa plática maravillosa. Y hasta el próximo lunes queridos lectores.