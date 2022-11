Vidas que importan

Una de las consignas por las que luchan los movimientos sociales es la igualdad sobre grupos vulnerables, tales como las mujeres, el grupo LGTB+ y la comunidad indígena. El problema de estas consignas se basa en una forma de violencia que la sociedad y el Estado ejerce sobre ellos, pero el meollo del asunto no se basa tanto en el no reconocimiento de sus derechos, sino en la escasa visibilidad de su importancia. En pocas palabras: tienen derechos, pero carecen de trascendencia para la sociedad.

¿Cómo ocurre esto? Primero, se debe entender lo que estos grupos entienden por violencia. Un ejemplo es el imaginario que se tiene sobre una persona común y corriente: cuando se piensa en el individuo, normalmente se evoca a un hombre adulto. Si somos explícitos, posiblemente a alguien de clase media que vive en la ciudad y tiene un trabajo estable. Y si hondamos más, quizá alguien blanco, católico y heterosexual. ¿Qué es lo que ocurre cuando no es así?

El no reconocimiento de ciertas características y atributos hacia las personas nos empuja, inconscientemente, a considerarlos diferente a nosotros. En esta divergencia, también implícitamente, los reconocemos desiguales. En pocas palabras: no son como nosotros. Y lo alarmante es que, al no saberlos nuestros semejantes, les restamos de importancia. Tanto es así, que, si se llega a perder una de estas vidas, no tiene un impacto en la sociedad.

Las vidas no lloradas, como sostiene Butler, son las de personas que no reconocemos importantes en nuestra normalidad. Los movimientos sociales se suelen enfocar en grupos específicos, precisamente por esta precariedad, pero la realidad es que no el único grupo que la padece. Una vez más, si se imagina la muerte de una persona de clase alta, con un trabajo bien remunerado y con familia tradicional, convendremos en decir que fue una gran pérdida, pero si muere una persona de zona rural, sin acceso a estudios y a un trabajo digno, probablemente pensemos que no tuvo mucha importancia.

La discriminación por características como la clase social, el color de piel, orientación sexual, incluso preferencia religiosa ocasiona que se genere una violencia general. El punto álgido es cuando el Estado sólo reconoce la importancia de unos grupos sobre otros: la zona urbana sobre la rural, los heterosexuales sobre la comunidad LGTB, las personas con estudios universitarios sobre los que no tuvieron la oportunidad de acceder a una educación y la lista puede seguir.

Todos, por supuesto, tienen derechos, pero no todos tienen la misma importancia en la realidad. No se trata solamente de evidenciar que el Estado tiene omisiones en faltas como feminicidio, crímenes de odio contra la comunidad LGTB, sino de reconocer que la sociedad en su conjunto, cotidianamente discrimina por racismo, machismo y siente una aversión por las personas de escasos recursos, sin percatarse que también ejerce cierta forma de violencia.

La igualdad de interacción social no se basa en el reconocimiento de los derechos, sino en una aceptación de que las personas, aun sin compartir las características que concedemos como normales, merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Toda vida merece ser llorada.