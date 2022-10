Secretos Oscuros

Nuestro comportamiento se modifica en función a la presencia de otros. Y es porque deseamos mantener una apariencia para obtener un beneficio, conseguir información o simple y llanamente condicionar a nuestro espectador con una postura que esperamos recibir. Goffman sostiene que la vida diaria del individuo se desarrolla, en buena medida, como una obra dramatúrgica donde constantemente se puede cambiar de compostura.

De hecho, la mayor parte del tiempo nos integramos a un grupo con otras personas dispuestas a conseguir los mismos objetivos. A eso, el sociólogo canadiense le llama equipo. Y no es difícil imaginarlo, ya que ocurre con frecuencia; por ejemplo, los meseros al momento de atender a los clientes suelen tener códigos para identificar a los groseros de los amables, médicos y enfermeras frente a los pacientes deben mantener un fuerte orden sobre lo que se habla, incluso cuando se va al mecánico existe una suerte de apariencia frente la clientela, acaso para impresionar, o por lo menos para justificar ciertos gastos.

A lo largo de la sociedad existen muchos equipos que modifican constantemente su comportamiento para mantener su apariencia y condicionar nuestras acciones. El problema comienza cuando otros se percatan que hay una incongruencia en esa actuación. Fallar en el mantenimiento de las apariencias ocurre por descuidos como el olvido, la falta de convencimiento o apariencias contradictorias.

En un equipo ocurre lo mismo, pero existe un inconveniente aún mayor: los secretos. Ser parte de un equipo significa, invariablemente, compartir información entre sí; en ocasiones esa información suele ser sensible, delicada, por no decir confidencial o hasta comprometedora. Y cuando este tipo de información llega a saberse, se vuelve destructiva. Un ejemplo corriente es cuando se descubre que en un restaurante se utiliza carne de animales domésticos o el momento en que se destapa que el miembro de una respetable familia ha estado en la cárcel por asuntos escabrosos. Cuando se revelan secretos oscuros normalmente el mantenimiento de la apariencia cae y todo queda reducido a mentiras. Pero no sólo ocurre a nivel cotidiano y privado, también en altas esferas de la política.

Se puede observar que las recientes filtraciones del gobierno mexicano han develado información no solamente confidencial sino ilegal; va desde la falta de viabilidad sobre megaproyectos como El Tren Maya, espiar a figuras políticas, líderes de movimientos sociales hasta nexos con grupos delictivos dentro del mismo aparato del Estado. Sin lugar a dudas esto es información destructiva ya que son secretos oscuros celosamente guardados para mantener la apariencia.

Lo realmente interesante es que, pese a ser expuestos al público y a la alta controversia que se desató entre periodistas y líderes de opinión, no han ocurrido implicaciones realmente serias. Por una parte podemos decir que es sabido que todo gobierno tiene secretos oscuros y el actual no hace la diferencia por lo que se le resta importancia, pero otro sector de la sociedad está sumamente consternado porque dejar pasar tal información es una forma de impunidad.

Normalmente cuando se exponen secretos oscuros, dice Goffman, la apariencia se rompe y toda forma de actuación pierde sentido. Pero las recientes filtraciones del gobierno parecen ser la excepción. La vida pública, pese a la gran maraña de información destructiva, parece seguir con la misma normalidad. Es probable que nadie pise la cárcel y todo se olvide. Precisamente es ese vacío y permisividad por la que muchos se alarman: una nada donde no pasa nada.