La reforma electoral

Uno de los temas que más ha tenido polémicas es la presunta reforma electoral que circula dentro de los temas públicos. Como de costumbre, muchos actores defienden y victorean mientras otros se oponen rotundamente y dudan de su función.

Antes de hablar del tema se necesitan algunas consideraciones. De hecho las reformas son importantes, pero de eso se abordará después. Lo importante por ahora es recordar que a lo largo del siglo XX México sufría un fuerte sistema autoritario, a lo que Sartori llamó, un sistema hegemónico pragmático. En pocas palabras un partido ejercía el poder y no existía un sistema real de partidos; aunque algunos partidos circulaban en el terreno, no había una competencia real precisamente porque se sabía que ninguno tenía la posibilidad de ganar

La lucha por un cambio político en México se basaba precisamente en crear una competencia real, lo que es más, obtener las condiciones sustanciales para tener una sucesión. Como muchos académicos afirman, el cambio político en México se logró por la vía electoral. Y esto ocurrió en diferentes momentos a lo largo de los años y por supuesto, gracias a reformas electorales. Aunque estas germinaron debido a su contexto y son bastante complejas, podemos señalar que lograron la institucionalización de los procesos electorales con la creación del IFE, la oficialidad de los partidos políticos, normas jurídicas que regularan sus asuntos y por supuesto, una mayor representación de la sociedad con introducción de los diputados plurinominales.

Todos y cada uno de ellos logró un impacto específico, pero en conjunto buscaban una cosa: la pluralidad. Y esto fue patente durante las elecciones intermedias del 97 y la posterior victoria del PAN en el 2000. El sistema hegemónico como lo conoció el siglo XX se desgastó, dando paso a un sistema de partidos. Por supuesto, con defectos, grandes deficiencias y la sombra de un autoritarismo que no termina de irse.

Como puede deducirse, las grandes reformas electorales en México ya se dieron. Por supuesto, eso no significa que no existan reformas que logren subsanar los errores que existen; en realidad, aún faltan pequeños detalles para que el sistema mejore. No obstante, lo que llama la atención es que la presunta reforma que pulula por los medios parece ser un retroceso en la larga lucha que se dió por la pluralidad.