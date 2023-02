El aspecto ideológico en la política

La época de las grandes ideologías ha terminado. Tras la caída del muro de Berlín y la posterior disolución de la Unión Soviética la mayoría de intelectuales convinieron en aceptar que la lucha ideológica que tanto había marcado el siglo XX, el capitalismo y el comunismo, por fin llegó a su fin. Y en parte tienen razón, ya que el armazón con el que muchas personas se reconocían políticamente perdió vigor.

Lo raro del asunto es que la mayoría de personas cuando habla de ideología no sabe realmente lo que significa. Por ejemplo, muchos creen que el capitalismo es una ideología cuando en realidad es un sistema económico, lo mismo ocurre con la democracia, que es una forma de gobierno y con las religiones, que son creencias. La izquierda y derecha tampoco son ideologías, sino espectros que se encuentran en la dimensión ideológica.

Una ideología en realidad es una forma de analizar e interpretar la realidad: una forma mentis. A diferencia de los ejemplos mencionados arriba, que gozan de una flexibilidad teórica y práctica, una ideología es rígida y sumamente dogmática. Por eso es bastante raro encontrarla en debates contemporáneos; su nivel de exigencia y compromiso, como antaño era observable en comunistas y anarquistas, está en desuso.

Pero eso no significa que la radicalización y polarización disminuyera. En nuestros días es normal encontrar el mismo fanatismo de las ideologías en temas y asuntos de la agenda pública. Hoy hablar de una mayor regulación del mercado o aumentar la asistencia social no significa ser comunista. Tampoco ser de izquierda implica, necesariamente, apoyar el ecologismo o estar de acuerdo con movimientos LGBT. No sólo entre la izquierda y derecha hay una distancia casi insuperable, al parecer, dentro del mismo espectro de ambas hay diferencias innegables.

No obstante, algo que parece contradictorio es que, aunque aparentan tener un dogmatismo teórico son bastante flexibles. Tanto es así que hay diversas vertientes del ecologismo, el feminismo, incluso distintas posturas en la democracia. Irónicamente, eso no significa que tienen mayor oportunidad de abrir el diálogo con otros actores, en realidad, lo vuelve más complicado. Difícilmente se puede conciliar un extremista ecológico, que busca cambiar por completo el sistema agresivo con el medio ambiente y un socialdemócrata, que tiene prioridades de crear mayor igualdad en el sistema. Pueden tener cierta compatibilidad, pero sus intereses son casi opuestos.

Las personas siguen creyendo que sus ideas, pensamientos y posturas son mejor que las de otros. Que sus luchas, demandas y consignas deben ser realizadas antes que todas las demás. Y nadie es mas intolerante que quien cree tener la razón a cualquier precio.

Puede decirse que no existe en la actualidad el dogmatismo de las ideologías pero sí una seria disonancia cognitiva en la que grupos que comparten los mismos pensamientos e ideas están encerrados en sí mismos, impidiendo la oportunidad de la discusión y el debate. Sólo los colectivos que tienen el mismo “mapa cognitivo” son capaces de llegar a acuerdos. Tal vez ya no exista el totalitarismo de las ideologías, pero sigue prevaleciendo la intolerancia y el extremismo por las ideas.