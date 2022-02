¡Ante todo, el bienestar de la gente!

Esta semana comenzó el segundo periodo de sesiones del primer año de la legislatura. Normalmente en la sesión de apertura de periodo legislativo los diputados de los diferentes grupos y fracciones parlamentarios hacen un pronunciamiento sobre lo que se espera de los trabajos, en este segundo periodo, lamentablemente esta tradición no se aceptó realizar.

Dado lo anterior, me ha parecido muy pertinente compartir contigo algunas consideraciones sobre los trabajos que se inician.

El congreso entró en un grave conflicto a partir del mes de diciembre y su futuro no lo conocemos. Como en toda crisis uno espera por diversos motivos que se resuelva positivamente. Por lo pronto no se tiene la certeza de que su resolución y los resultados de ésta sean para bien o para mal. Mi deseo es que sea para bien, para lo cual reitero mi disposición para ello, realizando las acciones que sean pertinentes. Es un hecho que en principio se requiere acercamiento y diálogo, mismo que he buscado por diversas vías, lo seguiré buscando por el bien de las instituciones y de los morelenses. Como se puede apreciar, lo que legislativamente podamos realizar quedará sujeto a como se resuelva dicho conflicto.

Independientemente de lo que resulte, también reitero a los morelenses mi empeño y dedicación para contribuir a elevar su calidad de vida en los diferentes aspectos de la vida cotidiana. Como he hecho en los meses pasado, continuaré regresando a las comunidades y compartir con la gente siempre sus problemas y necesidades para ayudar y hacer cuanto más pueda.

Buscando acercar lo más eficazmente posible a las autoridades estatales y municipales para atender la problemática que viven nuestras comunidades. Así lo he hecho y continuaré en este afán. Sobre todo, impulsar una agenda de solidaridad compartida y empática con el dolor y la necesidad social, tratando de alcanzar un elevado nivel de participación ciudadana. El individualismo y la indiferencia son un obstáculo en el ejercicio de nuestra naturaleza de sociabilidad hacia una sana convivencia comunitaria.

Como representante popular me queda claro que el primer objetivo es el bienestar y mejoramiento de los habitantes y el servicio la mejor metodología. En el ámbito de los derechos y la vida cotidiana. En la agenda de los próximos meses encuentro prioridad en la niñez, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y las personas con discapacidad, sectores organizados y no organizados. Hacia ellos caminará la agenda de una servidora empleando todas las herramientas disponibles, principalmente las tecnológicas, a fin de lograrlo.

Les saludo con afecto y les dejo los medios de contacto para comunicarnos y compartir inquietudes, problemáticas, propuestas y necesidades. Que tengan buena semana e inicio de febrero.