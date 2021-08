¡Andrés Manuel vuelve a ganar con resultados históricos!

Con un padrón de 90 millones de votantes, de los cuales nunca en la historia de México se habían dado porcentajes para tomar decisiones a favor o en contra del país.

Hablar de resultados vinculantes que deberían obligar a proceder contra los expresidentes de México, es una paradoja porque ustedes que me hacen el honor de leer esta columna recuerdan que Andrés Manuel hizo una pregunta distinta; se tergiversó; se alteró; se cambió; desaparecieron los nombres de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto de la pregunta inicial; lo que quedó es, lo rescatable porque ahora con el sí de 9 millones de mexicanos la Fiscalía General de la República puede iniciar investigaciones; determinar si hay crímenes de lesa humanidad como la matanza de Acteal en Chiapas, que no prescriben; y otros delitos cometidos por los sujetos de marras mencionados, y que se irá determinando de acuerdo a las diferentes averiguaciones qué delitos cometieron; si han prescrito, si están vigentes, si fueron continuados, y sobre todo desde nuestra perspectiva México avanza; ha ganado; ha evidenciado que en el futuro robar con la impunidad que se hizo en el pasado por los expresidentes no será posible; que la vida política del país se ha enriquecido con la presencia, primero de los funcionarios que estuvieron en las casillas, que lo hicieron en forma desinteresada y también por servir al país; lo del INE lo dejamos aparte porque es una materia compleja que analizaremos en otro artículo; quienes muy temprano en la mañana el día 1 de agosto acudimos a las urnas, como lo hicimos con la convicción de que estamos votando por México; a favor de la democracia; participativa por primera vez, porque ahora sí, quién puede negar que el propio Presidente de la República encabeza estos movimientos en beneficio del país.

Por otro lado, tenemos que entender que esto permite crear y aplicar políticas públicas nuevas, adecuadas, que permitan hacer efectiva la reforma de la Constitución y todas las leyes que de ella emanan; porque una cosa es legislar y otra cosa es crear los mecanismos que permitan que esto sea una realidad. México ganó con la presencia de los 9 millones de mexicanos que sufragamos para terminar con el cinismo político de los gobernantes de robar impunemente, y no solamente de los expresidentes sino también de los gobernadores, de los senadores, diputados federales y locales, y de cualquier persona que perciba un ingreso del Erario Público y que haga o haya hecho mal uso del mismo. Evidentemente que se cuestiona que si 9 millones no cuentan, evidentemente es obvio que sí, porque es una victoria para el país, que tendrá efectos legales como ya dijimos, atendiendo a lo que realice la Fiscalía General de la República. Las investigaciones de lo que hicieron los expresidentes en muchos casos no han prescrito; sus delitos son, como dijimos antes, es de lesa humanidad en la época de Zedillo contra los campesinos de Acteal, y así seguramente que habrá cuestiones que hay que buscar y de investigar; por lo pronto es evidente que México ganó; no el partido MORENA ni tampoco Andrés Manuel, sino los mexicanos, porque estamos hartos de la corrupción y que queremos que este país cambie.

CONCLUSIONES

Primera. En la pregunta original que incluía los nombres de los expresidentes fue tergiversada y malinterpretada por el Máximo Órgano Jurisdiccional.

Segunda. El precedente histórico de la creación de la democracia participativa es muy importante, porque es la primera vez, y esto es fundamental, que se entienda que una ley que se aprobó hace menos de un año, que se denomina Ley de Consulta Popular, ésta ha ordenado qué reglas y lineamientos deben seguirse para que la ciudadanía participe y la democracia se enriquezca.

Tercera. Es muy importante que este ejercicio de la democracia venga a ser el primer antecedente de lo que va a venir en el futuro, sobre todo para problemas del gobierno; verbigracia, la aplicación del presupuesto, las obras que se van a realizar, y no simplemente al arbitrio o a la intuición de los presidentes o de los gobernantes.

Cuarta. Incluso los detractores; los que se opusieron; han contribuido, porque esa es la democracia, y 9 millones de mexicanos no estamos equivocados, y queremos ver que esto crezca, y seguramente en una segunda o tercera consulta populares el número aumentará; ahora debemos prepararnos para lo que viene, para el año 2022, en cuanto a la revocación del mandato; pero ese será tema de próximos artículos.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com