¡Andrés Manuel sí está enfermo!

La especulación se ha desatado. Versiones a favor y en contra se han expresado en los medios y en las redes sociales.

Se especula que es una enfermedad simulada. Quisieran algunos que Andrés Manuel fuera víctima del coronavirus al cien por ciento. Lo que es lamentable es que se haya enfermado, los medios hablen de síntomas leves y pocos dolores de cabeza, e incluso la palabrita usada por López Gatell “Febrícula” que significa: (Aumento temporal de la temperatura corporal promedio, que suele ser de 37 °C); pero la realidad es que quienes no tenemos intereses particulares sino los del país, estamos preocupados por la salud de nuestro dirigente, y desde estas líneas le deseamos una total recuperación. No se debe especular políticamente con la salud del Presidente de la República. Por servir a mexicano y a los mexicanos; y era evidente que ante la actividad permanente pudiera infectarse; pero nuestras plegarias son para que pronto se recupere, que regrese a la actividad gubernativa; coincide con la especulación derivada de la resolución del Instituto Nacional Electoral de que no debía hablar de temas electorales en sus conferencias matutinas, coloquialmente conocidas como las "Mañaneras”. Exagerado nos parece el mensaje que publicó un diario de circulación nacional el lunes pasado, donde colocan entre Hidalgo y Juárez a Andrés Manuel; lo que evidentemente tiene como propósito ofender y lastimar, utilizando una una enfermedad, como si el Presidente de la República no fuera un ser humano; que ha dado grandes muestras de resistencia, sin embargo no es como pretende ese medio, hacer de AMLO un “héroe patrio".

La oposición afortunadamente sigue sin llenar el vacío que podrían, porque realmente los partidos que la integran –el PRI, el PAN y lo que queda del PRD- no tiene pies ni cabeza; a la suerte apuesta Dante Delgado, emulando a Maquiavelo, esperando, y así lo ha expresado, que va sólo el partido; que según Castañeda, el vocero, van a llevar a sus propios candidatos, y veremos la realidad en sus números; pero aquí debemos de llamar la atención de quienes, nos honran leyendo esta columna, es posible que al no ir con la alianza, en el último momento los mismos ciudadanos se declarada o se alineara con MORENA, para tratar de obtener algunas canonjías, posibilidades económicas, gubernatura o diputados que en el caso de que MORENA no logre la mayoría que necesita, tendrá que negociar con los partidos satélites, los pequeños, y la oposición, que junta no representa ningún peligro.

Volviendo nuestra mejor intención en cuanto al Presidente de la República, le pediríamos a quienes ejercen el periodismo no especular con la salud del Primer Mandatario. Enfermo está. Esperemos que pronto se reponga. El Coronavirus no juega. Ataca a pobres y ricos, a inteligentes y a tontos; es parejo; por ello, y finalmente una muestra más de que tenemos un gran ser humano que es Andrés Manuel, ahí está, padeciendo, y seguramente su mayor preocupación será, entre otras, no estar llevando el ritmo que dicta todos los días en las” mañaneras” de cómo va el país. Si bien es cierto que el Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas está dando números muy importantes de las actividades comerciales; todo esto pasa a segundo término; lo primero es que Andrés Manuel se recupere. Que salga fortalecido de la crisis. Que aproveche para mejorar su salud, sobre todo que sepa que quienes estamos acá, seguimos en la trinchera, seguimos apoyando sus ideas y sus programas, deseándole lo mejor para que recupere su salud íntegramente y podamos seguir teniendo los triunfos que ha logrado hasta ahora.





