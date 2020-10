Andrés Manuel Resuelve el problema del agua con EU

Nuevamente anteponiendo al país por encima de intereses políticos, como el caso concreto de quien gobierna Chihuahua, en este caso el señor Corral, que trató de utilizar un

Tratado Internacional de aguas que celebró con el país de Norteamérica, con Estados Unidos, desde el año 1944, en él se pactó que se haría llegar determinadas cantidades de agua a los Estados Unidos ante la conformación geográfica y la cantidad del agua que manejamos en México; es importante subrayar que el problema del agua en Chihuahua se debe a que el cauce del Río Bravo no va a tener el crecimiento debido en los próximos años, por ello el flujo del agua no ha cambiado desde que entró en vigencia el Tratado, pero sí el consumo que se hace de agua en el Estado. Para que no fuéramos objeto, primero de sanciones y de una renegociación del Tratado Internacional mencionado, que obviamente sería con desventajas para el país, no hay presiones prácticamente del gobierno de Texas, si bien es cierto que tuvo que intervenir también el señor Mike Pompeo, que es el Secretario de Estado en la Unión Norteamericana, y además que pretendían en Estados Unidos, así era la voz de los legisladores, que se sancionara al país según la información que se recibió de quien es actualmente el Director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un colaborador cercano de Marcelo Ebrard, el señor Roberto Velasco.

Si bien, como lo señala el Gobernador de Texas, estuvo exhibiendo que hay cartas de los congresistas que se exigía el cumplimiento de ese Tratado, obviamente intervinieron las cuestiones diplomáticas de los dos países, y también de la Comisión de Límites y Aguas de los norteamericanos, que su intención era sancionar a México.

También de acuerdo a lo que señaló Velasco, nuestro Embajador de Estados Unidos en México, y con alguien que representó al gobierno de la entidad, se reunieron con un congresista de nombre Henry Cuéllar, y que este en realidad ha hablado de lo complejo que es este problema, pero que nosotros en el país siempre hemos cumplido con ese compromiso, y Andrés Manuel así lo señaló, a pesar de todos los eventos políticos, no hay que olvidar que el señor Corral quiere en el año 2024 ser candidato del PAN a la Presidencia de la República, y ahora sabiendo que el año que entra hay elecciones y que cambiará de gobernador Chihuahua, él está tomando ventajas de cualquier hipótesis o situación que se le dé; y en este caso cogió una gran publicidad al decir que no se daría el agua, y finalmente incitó a personas que tomaron la boquilla, participó la Guardia Nacional, y al final, porque ya estaba encima el plazo, tuvieron que dar su brazo a torcer, para que se pudiera garantizar el agua, que es de consumo humano para esas ciudades; no solamente de Chihuahua sino de todo el norte de nuestro territorio; inclusive hay que recordar que fue hasta hace aproximadamente 5 años cuando se terminó el ciclo número 34, y que teníamos un problema deficitario al enviar el gua a Estados Unidos, que eran más de 300 millones de metros cúbicos de agua del Rio Bravo, que obviamente se cubrió, y ahora estamos en el actual ciclo que termina hoy precisamente y ya se cierra en cero.

En cuanto a lo que viene ahora que es a la nueva acta con el número 325, se ha suscrito para cumplir con el compromiso que corresponde al ciclo 35; y en éste se han hecho ya tres meses de negociación con las instrucciones de Andrés Manuel, y que se reunieron más de 30 veces en diferentes cuestiones, fueron binacionales, técnica de ingenieros de ambos países; hay muchas cuestiones, y finalmente es una desgracia, pero así se tiene que señalar, que en los últimos ocho años, a esta administración hubo problemas graves, y no hay que olvidar que con los usuarios de Chihuahua, inclusive se realizaron mesas de trabajo; México siempre llevó las cosas de forma correcta, sobre todo en el gobierno de Andrés Manuel, fuimos transparentes; desgraciadamente nosotros estuvimos siempre en el diálogo, pero no lo hizo tanto el gobierno de Estados Unidos; sin embargo para que ya no tengamos mayores problemas se cumplió, y como una medida preventiva que hay que señalar, auspiciada por Andrés Manuel, es que para evitar que en el año 2025 volvamos a tener algo semejante, aun cuando ya no estará este gobierno en acción, hay que dejar esto que se maneje en forma responsable, sobre todo que en Chihuahua se tenga la colaboración, porque decíamos al principio de esta nota que el caudal del Río Bravo ya no va a crecer como debería ser, pero sí el consumo del agua; entonces es loable, y desde esta tribuna hacemos este reconocimiento al Presidente, nuevamente primero México, y en este caso, que bueno que a tiempo se hicieron las medidas para evitar, que como permanentemente lo está haciendo el señor Corral, acusa al Presidente de todo lo que se le ocurre, de mentiras, de distorsiones, de calumnias, y entonces definitivamente es lo que señaló el Presidente, él es el número uno del país; ha concluido con este ciclo del Tratado del Agua, y aunque hay números que dicen que el gobierno aportó etc., pero se olvidó a l señor gobernador que México es uno y Chihuahua es parte de él; entonces aquí no hay indiscutible más que una responsabilidad, que se le puede imputar a este gobernador; y finalmente prevaleció la inteligencia, la experiencia, y el interés por México que ha manifestado expresamente Andrés Manuel.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com