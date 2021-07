Andrés Manuel responde a calumnias de los medios

Como es del dominio público las conferencias mañaneras de Andrés Manuel tiene como origen defender los ataques injustos de quienes han perdido canonjías, contratos onerosos; corruptelas que los enriquecen, y eminentemente ni todos los medios masivos de comunicación impresos ni los cibernéticos tienen el poder, el alcance y la proyección de lo que Andrés Manuel hace con las mañaneras; por ello desaparecieron de todas las oficinas del Gobierno Federal sus direcciones de comunicación social y los presupuestos, que iban a dar siempre a manos y bolsas de quienes se enriquecieron como los Krauzes, los Aguilar Camín, y los que usted ya conoce.

Las mañaneras tienen la virtud de que el gobernante demuestre que 24 horas del día, quitando las de dormir, que su preocupación es México y los mexicanos; la historia lo juzgará; nunca en los años que tiene de fundado este país habíamos tenido un Presidente de la República que, con actos, con reformas, con hechos, con acciones directas ha combatido la corrupción en todos los niveles y evidentemente ha habido daños colaterales porque los intereses que han sido lastimados son valiosísimos.

Usted que me honra en leer esta columna, había pensado alguna vez sea usted o no político, le interese o no los asuntos del gobierno, las cantidades billonarias y trillonarias que significan estar en la titularidad del Poder Ejecutivo; los miles de millones que ha manejado el Senado con Monreal en la Cámara de Senadores y en su momento la de Diputados con Delgado y ahora con Mier; pero lo que es escandaloso, lo que era un secreto a voces que estaba soterrado, por eso Hank González en su momento dijo, “Un político pobre es un pobre político”; porque hasta ahora los que han pasado por este ambiente son millonarios con sus propios partidos políticos; con sus medios masivos de comunicación, sean televisivos, de radio, de impresos, de revistas, porque cada quien ha tenido su dinero y sus ventajas; por ello reiteramos que las mañaneras fue la medicina más amarga que tuvieron que tomar los detractores de este gobierno.

Más allá de eso, la nueva defensa de Andrés Manuel merece estas líneas. Cada miércoles de cada semana, en la mañanera, se dedicará un espacio a divulgar, difundir; que los mexicanos y las mexicanas sepamos en esta semana quién ha dicho las mentiras más grandes contra el gobierno; el ejemplo reciente es que el hijo de Andrés Manuel, iba a comprar el equipo de fútbol Cruz Azul; nosotros parafraseando esta estupidez, diríamos quizá un equipo de béisbol, ¿pero de fútbol? De ese tamaño son las mentiras y las falacias, por eso es una muy buena estrategia de Andrés Manuel, que los miércoles se haga este repaso; y aquí hacemos un comentario positivo, constructivo, porque esta primera conferencia mañanera de hace unos días fue un fracaso, porque la vocera desgraciadamente no tiene el nivel, el conocimiento, la experiencia política, la autoridad moral para hacerlo; pero el mensaje no es el mensajero en este caso, si no lo que se dice; y seguramente, porque Andrés Manuel es un hombre inteligente, esta persona durará poco y ocupará su lugar un verdadero experto, un profesional, sobre todo que tenga como quien esto escribe, la convicción de que la izquierda es la mejor solución a la problemática y a las graves carencias que tenemos los mexicanos.

Otro ejemplo fundamental que hay que subrayar es ¿qué hubiera pasado en este país si se hubiera dejado a la ley de la oferta y la demanda la compra y venta de las vacunas contra el Covid-19?; por ello también debemos reconocer que el plan nacional de vacunación que está teniendo resultados muy importantes, y sobre todo porque la vacunación es gratuita, está llegando a millones de mexicanos y a muchos que probablemente por sus escasos recursos nunca se hubieran podido vacunar y probablemente ya estarían muertos.

CONCLUSIÓN

Primera. Nos parece una gran aportación que cada semana se exhiba a quienes, en los medios masivos de comunicación impresos, audiovisuales y las redes sociales se la pasan diciendo mentiras, y que bueno que ahora se les evidencie.

Segunda. Será importante que quien sea el vocero o la vocera de este nuevo programa de los miércoles, sea un verdadero experto, un profesional, un comunicador, que sepa la política, que tenga una buena dicción, una retórica, una capacidad de análisis y síntesis, sobre todo porque será importante que cuando ese vocero exprese se dé la opción a los reporteros a preguntar.

Tercera. Las cantidades millonarias que han manejado los gobiernos y de la que ignorábamos, han quedado al descubierto, y de ahí los grandes negocios de partidos políticos y de la iniciativa privada, que son los enemigos permanentes, ahora de la Cuarta Transformación y de Andrés Manuel.

Cuarta. El Plan Nacional de Vacunación debe verse también como un éxito más del Presidente de la República, y sobre todo de que quienes ya hemos recibido esta inmunización, damos las gracias al Presidente porque con nuestra situación económica hubiera sido imposible alcanzar esa vacunación.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com