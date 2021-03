Andrés Manuel renegocia con Odebrecht

Para empezar, sin metáforas, podemos calificar a Calderón como sicario de su propio sexenio; sólo así se entiende que haya comprometido la salud de Petróleos Mexicanos hasta por 35 años, leyó usted bien distinguido lector,

Porque en principio el contrato que celebraron en el año 2010 con la empresa multicitada era por 20 años con opción a 15 más; lo grave; lo inaceptable es la corrupción compartida de Calderón con esta empresa, y que hizo a Pemex tener pérdidas multimillonarias en dólares.

Consideramos que la firmeza de Andrés Manuel, para empezar ha logrado una vez que se venció el contrato de suministro a la empresa, y al negarse a proporcionar el gas natural, el gobierno mexicano decidió no renovar ese contrato, y en consecuencia esta filial de Odebrecht aceptó, y se redujo el contrato al año 2024; igualmente se eliminaron, -y esto es una muestra de un cinismo corruptor de Calderón impresionante- que se redujera todo lo que ahí se había pactado; por ejemplo penalizaciones que eran de más de 200% del costo de cada barril faltante de gas natural que México tenía que entregar, e igualmente los subsidios que les dieron de 70% del valor del producto; incluso es importante señalar que en los últimos cuatro años, Pemex perdió por la diferencia de precio, en este caso de lo que tuvo que dar, 667 millones de dólares; por eso una vez que se ha firmado un memorándum para renegociar, México se ahorró 14 mil millones de pesos.

También hay que subrayar como lo apuntó Romero, el Director de Pemex, que las nuevas condiciones van a permitir a esta petroquímica, seguir produciendo, hacer lo que tiene que hacer, pero sin que México o Pemex o el país sufran lo que era hace 24 horas, un atraco absoluto, de parte de esta empresa brasileña, donde reiteramos lo que había que entregarle era el gas etano a la Planta Etileno siglo XXI del consorcio antes señalado, y además las sanciones que aceptó Calderón es una traición al país, de que no se pudiera cumplir con los volúmenes de suministro pactado; sabiendo que México no produce ese gas, y que si lo hace es en muy baja cantidad; incluso como se obligó y así se aceptó en aquel tiempo, que las tarifas fueran menos de las que estaban en el mercado, Pemex fue sancionado porque no cumplió y así fueron según los acuerdos que iban por 20 años y que se estableció en el año 2010 por 15 mil millones de pesos.

También es conveniente señalar que con estas acciones México saldrá adelante, y sobre todo como bien lo ha dicho Andrés Manuel, no se niega la seguridad jurídica para invertir en México, pero de lo que no podemos pensar ni el Presidente ni nosotros que lo apoyamos, en convertirnos en cómplices de actos de corrupción y de abuso.

Otra nota importante que no podemos soslayar, es la que ocupa hoy las primeras planas de los Diarios, al acreditar el fraude fiscal tanto de Claudio, o como los llama la prensa “los Claudios de X González y su hijo”, quienes con las banderas de la anticorrupción en realidad se han beneficiado de esas prácticas. Inclusive el Presidente, y esto habla de un demócrata que busca el bien de México, no ha hecho denuncias en contra de estos X González, que desde nuestra perspectiva debería de hacerlo porque son sujetos activos de delitos cometidos por estas personas. Además no debemos olvidar que fue Peña Nieto que inició sus investigaciones contra estos empresarios por defraudación fiscal, pero el Presidente en realidad lo heredó, pero no lo ha continuado.

En conclusión, debemos señalar que para el 6 de junio del año 2021 debemos apoyar a Andrés Manuel, para que la Cámara de Diputados siga teniendo la mayoría, siga gobernando en favor de los mexicanos y cada quien se ponga en su lugar; con estos avances constitucionales será difícil que el país vuelva a caer en los actos de corrupción.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com