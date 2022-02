Andrés Manuel ratifica su relación diplomática con E.U. Exhibe a Ibarreola

Del primer tema debe subrayarse que con hechos no palabras Joe Biden; Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México y John Kerry, quien es el representante de Estados Unidos por el cambio climático, tuvieron una reunión en la que participaron el Presidente Andrés Manuel López Obrador; los funcionarios mencionados, y también del Canciller mexicano Marcelo Ebrard. En esencia se ratificó el acuerdo, de que la Reforma Eléctrica mexicana no viole las cláusulas y los pactos del Tratado de Libre Comercio en México, Estados Unidos y Canadá. Igualmente que con respeto y consideraciones a México el gobierno norteamericano cooperará para que se acabe la corrupción en el sector eléctrico, y sobre todo que no haya negocios que en el pasado, durante el gobierno de Felipe Calderón, con las empresas Iberdrola y Repsol y con la empresa OHL, saquearon al país con operaciones que son del dominio público, que no vale la pena reiterar aquí, pero que consideramos es muy importante, como lo hemos hecho en otros artículos, que el Presidente López Obrador se levanta pensando en México y así se acuesta; durante los siete días de la semana y descontando las horas de sueño tenemos un Presidente preocupado por las mexicanas y los mexicanos, ocupado en que las cosas vayan mejor para el país.

De la relación con Estados Unidos se quiso aprovechar el dominio del idioma español que tiene Ken Salazar, pero en realidad el bien supo lo que dijo; y después casi lo obligaron a rectificar, pero en los hechos, la presencia del señor John Kerry en México, para lo que está y las fotografías difundidas del evento hablan más que cien palabras, del lugar tan importante que Joe Biden y su gobierno le han dado a México y sobre todo a Andrés Manuel López Obrador, y definitivamente a la atinada e importante labor que ha desarrollado Marcelo Ebrard como Secretario de Relaciones Exteriores.

Volviendo a los negocios de los españoles, evidentemente que la sangría que se realizó, por ejemplo a Petróleos Mexicanos, el de los astilleros de Galicia, donde se fueron millones de euros y que no dieron ningún fruto, siempre bajo la consigna de la corrupción, que afortunadamente con el gobierno de Andrés Manuel eso se terminó. Pero mientras Felipe Calderón fue Presidente se llevaron lo que quisieron y Felipe Calderón y en su momento su secretario de gobernación Camilo Mouriño fueron a dar a Galicia al Puerto de Vigo, donde se lucró en forma escandalosa. Inclusive hay que recordar que en el 2011, quien era Presidente de España, Mariano Rajoy, vino a México con empresarios, recordemos que era el gobierno de Calderón, y la realidad es que esto fracasó y se terminó con el inicio del gobierno de Andrés Manuel. También hay que subrayar, y es una vergüenza, que Calderón cuando terminó se fue al Consejo de Iberdrola, donde sigue recibiendo recursos de lo que su gobierno sembró y que él ha cosechado.

Por ello es importante, que como dijo el Presidente, hay una reflexión; una pausa, para que se termine el saqueo del país y haya nuevas perspectivas con la buena disposición de López Obrador.

También en la en la época de Peña Nieto la empresa OHL manejó turismo en forma impresionante; hizo autopistas, y nuevamente al amparo del poder político se siguieron enriqueciendo.

CONCLUSIONES

Primera. La magnífica relación con los Estados Unidos es producto del buen gobierno de Andrés Manuel; y con hechos, el vecino del norte demuestra su respeto a nuestra soberanía, y juntos ayudarán a mejorar el medio ambiente, no sólo entre estos dos países sino en el mundo.

Segunda. El escándalo derivado de los negocios de Iberdrola, Repsol y OHL en México llegaron a su fin; y seguramente que será para beneficio de los mexicanos y las mexicanas.

Tercera. La reforma a la Comisión Federal de Electricidad seguramente se aprobará para beneficio de los mexicanos y las mexicanas, para que no ocurra lo que recientemente está pasando en España, donde se ha incrementado 400% el monto del consumo de la energía eléctrica de los españoles.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com