Andrés Manuel: "Prevaleció y se fortificó el estado de derecho"

Nuevamente esta columna ratifica y reitera la trascendencia de la democracia en México. Tenemos un Presidente demócrata que ha luchado denodadamente, para que parafraseando a Ulpiano se haga justicia y que cada quien reciba lo suyo; en este caso el Instituto Nacional Electoral, y las demás instancias, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunal Federal Electoral, han ratificado la preocupación del Presidente de la República para que no haya poder humano que actúe sobre la Constitución ni mucho menos con intereses personales; por ello es loable, reiterar desde esta importante columna, que la revocación de mandato se dará con toda amplitud; se proveerá de los recursos económicos suficientes, previa la austeridad a que obliga el gobierno de la República, sobre todo exigiendo, de acuerdo al mandato constitucional, que el INE ajuste su presupuesto; busque otras fuentes de financiamiento; y una vez que justifique tengan la opción, es una facultad que la ley le concede, de pedir a la Secretaría de Hacienda, ampliación de recursos; este organismo, tiene varias opciones, entre otros otorgar o negar, fundados en la ley, esas posibilidades.

Evidentemente hay ya un consenso nacional. La revocación de mandato ya es parte de la República; y será el precedente histórico para saber en su momento, si a la mitad de un sexenio, el Presidente tiene la confianza, la voluntad del pueblo para seguir gobernando; y en caso negativo retirarse y evidentemente proceder a la elección de un nuevo Ejecutivo Federal.

Lo que no mata fortalece; y es el caso concreto de la figura de la revocación del mandato; muchos tiradores, algunos emboscados, otros descubiertos, para que me ocupo si todo el mundo sabe quiénes son, incluidos los que ahora se olvidaron de la historia del Partido Nacional de la Revolución; del PRI antiguo de la revolución mexicana; y hoy están todos cortados con la misma tijera, Acción Nacional que suspira por Maximiliano de Habsburgo; PRD que no existe, porque es evidente que es un membrete que enriqueció a determinadas personas, aún cuando evidentemente hubo presidentes, como es el caso de Manuel Granados, que fue íntegro; y que en su momento actuó con la frente en alto, y sobre todo entregó las cuentas claras; y el otro, el PRI, que resulta ya un partido más de la extrema derecha, podría ser el yunque dos, porque ahora se quitaron la careta, y lo que quieren es seguir explotando los recursos del país y sobre todo burlar la voluntad del pueblo de México.

La revocación de mandato es ya historia en México. Es un nuevo hito del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que junto con quienes lo acompañan en este gobierno, han puesto nuevas marcas y otras distinciones para fortalecer la democracia; y sobre todo para que el pueblo mande; ateniendo a esas raíces de la democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo, hoy tenemos la certeza de que las 2 millones 700 mil firmas autógrafas y auténticas para que el primer requisito de la revocación de mandato se dé está cumpliéndose; habrá que esperar al mes de abril de este año; y darnos cuenta que efectivamente la revocación de mandato será vinculante en el momento que usted distinguido lector y quienes participamos y seguimos la línea del gobierno de izquierda, seamos de los 36 millones de electores del padrón de 90, que iremos a votar para que sea efectivo la revocación de mandato y sobre todo vinculante; de la cual desde ahora adelantamos que Andrés Manuel saldrá fortalecido; y seguramente en su momento, esto también será algo importante para las elecciones que se darán el 5 de junio del 2022; y que Andrés Manuel y MORENA lograrán que las seis gubernaturas en juego se sumen a las que tiene el partido de la Cuarta Transformación.